周六公投投票日 台鐵現售票狀況與元旦差很多

本周六就是四大公投投票日，藍綠兩黨連日積極宣傳，全力動員公投議題，希望把公投投票拉高到政黨對決，不過民眾反應其實有點冷清。根據台鐵統計，周六的售票狀況約六、七成，和平常假日差不多，沒有特別提高的狀況。至於元旦三天的車票則已全秒殺。

台鐵表示，很多旅客都是前一、兩天才會購票，甚至是當天才買票，目前整體銷售情況大概是六成多。

至於高鐵部分，高鐵表示，當天（24）其他各班次列車均還有座位，總體銷售幾成不方便透露。

至於元旦三天連假期間的EMU3000型城際列車商務車廂今凌晨開放購票，總計六列次，每日提供180的座位，才甫一開放售票，幾乎秒殺一空。

根據台鐵統計，12月29日至1月12日，共15天，2700個座位，截至上午9時止，已發售2434張。