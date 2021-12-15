聽新聞
test
0:00 / 0:00
周六公投投票日 台鐵現售票狀況與元旦差很多
本周六就是四大公投投票日，藍綠兩黨連日積極宣傳，全力動員公投議題，希望把公投投票拉高到政黨對決，不過民眾反應其實有點冷清。根據台鐵統計，周六的售票狀況約六、七成，和平常假日差不多，沒有特別提高的狀況。至於元旦三天的車票則已全秒殺。
台鐵表示，很多旅客都是前一、兩天才會購票，甚至是當天才買票，目前整體銷售情況大概是六成多。
至於高鐵部分，高鐵表示，當天（24）其他各班次列車均還有座位，總體銷售幾成不方便透露。
至於元旦三天連假期間的EMU3000型城際列車商務車廂今凌晨開放購票，總計六列次，每日提供180的座位，才甫一開放售票，幾乎秒殺一空。
根據台鐵統計，12月29日至1月12日，共15天，2700個座位，截至上午9時止，已發售2434張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言