衛福部訂定2025年根除C肝目標 治癒率高達98.4%

衛生福利部訂定2025年根除C型肝炎目標，健保署自2017至2021年編列C型肝炎口服新藥治療專款累計達302.3億元，迄今已治療12.6萬人，治癒率高達98.4%，治癒成功後，「人生從此變彩色」。

人常說「肝不好，人生是黑白的」，健保署北區業務組為鼓勵基層診所執行C型肝炎篩檢治療，與桃園市診所協會合作推動「基層醫療C肝根除卓越計畫」，由診所腸胃科醫師進駐洗腎診所全面進行C肝篩檢與治療、主動找出潛在個案，透過跨科跨專業合作，及早進行轉介與治療。

「基層醫療C肝根除卓越計畫」自去年9月展開後，北區基層診所C肝收案人數成長率71%，居全國第一，其中8成患者更是透過本次計畫展開療程，計畫主持人醫師蕭敦仁表示，此計畫成功讓基層建立起一套推動根除C肝的運作模式，也有效提升基層腸胃科專科醫師在C肝治療量能，其他分區也陸續響應發展出相關的後續推動計畫，今年全國C肝治療人數於診所已從12％提升至15％以上，北區基層診所治療數更高達24％。