金門醫院鍋爐修復須一周 陳時中稱自己可3天不洗熱水澡

立委陳玉珍接獲民眾陳情，衛福部金門醫院熱水供應系統日前故障，造成住院病患無法洗熱水澡，非常不方便。陳玉珍今於立法院社福及衛環委員會質詢詢問，衛福部部長陳時中可以幾天不洗熱水澡？陳說，當兵時很久沒洗熱水澡。陳玉珍回說，是指現在當部長的時候，以現在天氣來說。陳表示，大概3天。陳玉珍說，當時金門醫院回覆因鍋爐故障，預計修復完畢需時一周。

今天立法院社福及衛環委員會審查「傳染病防治法部分條文修正草案」。陳玉珍除詢問衛福部部長陳時中，也同時詢問疾管署署長周志浩及衛福部醫福會執行長王必勝可以幾天不洗熱水澡？周志浩回應是3天。王必勝則用左手比出3的數字。

陳玉珍說，金門醫院綜合醫療大樓日前因鍋爐兩顆內膽及加熱器破損故障，但因相關零件須由台灣本島調貨，但受限於船班，預計修復完畢需時一周，導致住院患者無法洗澡，且無備援方案。

「金門醫院鍋爐故障是先前發生的事情，現在都已經修復完。」王必勝表示，鍋爐故障時，院方採用鍋子燒熱水的方式因應，真正影響的時間約4至5天。

陳玉珍說這件事反應離島困境，當醫院發生設備問題，相關零件卻要從本島調貨，加上船班等因素，將延長修復期，對住院病患影響相當大。衛福部應強化離島醫院設施維護保養，而不易取得的零件應建立備援零件制度，可以隨時更換。

陳時中承諾，對離島醫院零件不足部分，將會建立備援方案。