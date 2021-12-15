不必抽籤！原民會振興再加碼推「滿100元回饋50元」

原住民族委員會為振興原住民族店家經濟收益，配合行政院振興五倍券推出i原券，並自11月5日起可開始至原民會認證店家消費。考量部分中籤民眾未及於登記期間領取i原券，故自即日起推動「行動支付回饋」方案，活動期間至明年5月31日止，民眾無須抽籤，即可於活動期間持臺灣pay綁定配合金融卡至認證店家掃碼消費，可享消費「滿100元回饋50元」優惠，每人最高回饋2,500元，而已領取i原券之民眾也可以於活動期間搭配使用。

原民會表示，去年「三倍券」紓困振興期間，已率先鼓勵民眾使用「台灣Pay」到原民會認證店家消費，從109年7月15日開始到今年6月30日止，總計為「台灣Pay」新增5萬多名用戶，也讓800多家原住民族店家開始習慣使用行動支付工具，一年多來，為店家帶來4.45億元營收，成效卓著。

這次配合「五倍券」振興方案，原民會再加碼推出「i原券」及「行動支付回饋」，歡迎民眾踴躍帶著家人到部落走走，順道到原民會認證店家使用「臺灣Pay」消費，讓我們在兼顧防疫的同時，也提振店家的經濟收益，一起攜手挺過疫情帶來的影響。原民會認證店家資訊可至i原券官網查詢https://explorethesun.tw/cipshop/。