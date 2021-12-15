高鐵大學生寒假優惠最低下殺五折起 12/17開賣

寒假即將來臨，為鼓勵大學生提前搭高鐵返鄉，台灣高鐵公司於明年1月15日至1月21日規畫「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除原本即適用5折、75折或88折優惠的大學生優惠車次外，再加碼規畫14班次停靠各站「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。

高鐵表示，大學生寒假返鄉優惠將從本周五（17日）凌晨零時，開放購票，歡迎大學生多加利用。

高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作的便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

高鐵提醒，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證為免蓋註冊章，需合併出示在學證明）以備查驗，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，可上官網查詢。