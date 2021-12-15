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「雷伊」最快今轉中颱把握今明好天氣 周五又有鋒面到

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
圖為下雨示意圖。記者林伯東攝影／報系資料照
圖為下雨示意圖。記者林伯東攝影／報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象局今清晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「雷伊颱風將從菲律賓東方海面，進入南海，強度即將增強為「中度」，5天內無侵台機率。

吳德榮說，根據最新美國(GEFS)及歐洲(ECMWF)系集模式皆顯示，大約在5、6天後，絕大部分的模擬路徑(代表機率高)皆在南海大迴轉，行進間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，而逐漸減弱、夭折；僅有極少數(代表機率極低)能稍微靠近台灣。

不過吳德榮也提醒，即使如此，其殘餘水氣將往台灣輸送，仍為下周一(20日)之後幾天，帶來大範圍降雨，甚至為已進入旱季的中南部，帶來降雨的機率，很值得觀察。

吳德榮表示，今晨因「輻射冷卻」，截至4時57分平地最低溫約在13、14度（新竹(關西鎮)13.6度，苗栗(西湖鄉)13.8度）。其他各地區低溫約在14至16度：北部(桃園大溪區)14.2度，中部(南投中寮鄉)13.9度，南部(台南後壁區)14.8度，東部(花蓮壽豐鄉)15.9度。

吳德榮說，根據最新(14日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天東北風漸轉東南風，各地白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。中南部清晨易有輻射霧，應注意。今日各地區氣溫：北部14至29度，中部14至30度，南部15至30度，東部16至27度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五(17日)起至下周（19)日晨鋒面掠過、較強冷空氣南下，氣溫遽降、明顯轉冷，不排除有觸及「大陸冷氣團」定義 (氣象局≦14度)的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至11度左右，要注意保暖。周五北部、東半部有局部雨，愈晚愈濕冷。周六(公投日)水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南皆為多雲時晴的天氣。下周日白天起氣溫緩慢回升、仍偏冷；中層雲逐漸由南往北移，西半部雲量漸增、天氣仍穩定，東半部有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，下周一「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，南部、東南部及其他山區降雨的機率提高；冷空氣減弱，氣溫續回升。下周二、三「雷伊」殘餘水氣帶來的降雨範圍擴大，但各地受其影響的程度，有「不確定性」，需持續觀察更新的模擬資料。

今、明(15、16日)兩天東北風漸轉東南風，各地白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。圖/氣象局提供
今、明(15、16日)兩天東北風漸轉東南風，各地白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。圖/氣象局提供

吳德榮 雷伊 南海 颱風

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