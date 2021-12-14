春節檢疫專案上路 交通部曝防疫計程車數量：是原來4倍

中央流行疫情指揮中心已宣布，7+7及10+4春節檢疫方案自14日開始至明年2月14日。春節將至，回台旅客增加，使得防疫旅館及防疫計程車的需求提高，交通部長王國材說，已整備完成原來四倍數量的防疫計程車2886輛，及大巴125輛、中巴四輛，可滿足旅客的需求。

交通部說，14日召開春節期間防疫量能整備情形會議。王國材表示，依據航空公司訂位資料，春節期間於最尖峰兩周返台人數已達3.8萬人，防疫旅館及集中檢疫所可供應4.5萬房次，另地方已整備完成原來四倍數量的防疫計程車2886輛，及大巴125輛、中巴四輛，可滿足旅客的需求，不過也會持續要求相關單位滾動檢討，務必做好準備工作。

交通部說，春節檢疫方案已實施，截至目前觀光局調查各地方防疫旅館數量已超過3萬房，明年1月春節前尖峰期間訂房仍有部分縣市有空房，王國材已請觀光局持續掌握訂房情形及盤點調配防疫旅宿供需狀況，適時增加防疫旅館供給量。

交通部說，依據目前航空公司提供各機場旅客訂位人數資料，預估春節期間旅客入境尖峰期在明年1月3日至16日，其中1月14日為最尖峰日，入境人數達4110人次。

交通部說，為因應旅客返國入境需求，民航局及桃園機場公司已備妥機場防疫車隊2058輛（含備援車輛），其中桃園機場1437輛、松山機場358輛、高雄機場183輛、台中機場80輛，經評估各機場防疫車隊服務量能均能符合尖峰時段返國民眾需求。

交通部說，王國材在會議中特別指示民航局及桃園機場公司密切監控防疫車隊派遣調度情形，於旅客入境尖峰時段成立應變小組，針對大量湧現之旅運需求，及時應變調度處理，並落實車輛清潔消毒作業，以確保疏運作業順遂及防疫安全。

交通部說，因應民眾從防疫旅館返家及住家檢疫期間外出採檢防疫車輛接送需求，地方政府已完成防疫專車2886輛計程車（含租賃車）、125輛大巴、4輛中巴量能籌備，公路總局並已建立地方縣市調度派遣聯繫窗口，及跨縣市防疫巴士與地方防疫計程車接駁機制。