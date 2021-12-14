8周就能治癒C肝 健保給付用藥、免費篩檢1趟完成

肝癌約8成來自B型或C型肝炎感染者，但肝沒有神經，早期肝癌幾乎難察覺。衛福部國健署去年9月起放寬成人B、C肝炎篩檢，45至79歲民眾可享終身免費一次B、C型肝炎篩檢，而C肝新口服藥治癒率高達九成、且副作用低，健保署亦給予藥物給付，盼民眾儘早篩檢、完成治療，遠離癌症病害。

B、C型肝炎感染者需定期到醫院肝膽腸胃科，接受追蹤及治療，可有效降低慢性肝病、肝硬化及肝癌機率。但根據國健署2018年癌症登記資料顯示，感染B、C型肝炎民眾有3成未就醫，分析原因發現，其中有6成為自覺身體健康、無症狀，2成為不知道應該要看醫生，1成為沒有時間就醫。

衛福部國家消除C型肝炎辦公室流行病學研究組長、高雄長庚紀念醫院副院長盧勝男指出，台灣訂定2025年根除C肝目標，預估25萬名C肝患者，目前已治療13萬人，仍有一半患者未治療甚至未篩檢，然而藥物需早期介入才有效，若肝臟持續發炎變成纖維化，靠藥物也難治癒。

盧勝男表示，要診斷是否感染C肝，會先檢查體內抗體，若呈陽性則代表感染過、不必治療，若帶有病毒才需治療。過去民眾需再次確認是否帶有C肝病毒，得再跑醫院一趟，現在為了加速篩檢，若已驗出有C肝抗體，醫療院所直接接續病毒檢測，有病毒再通知民眾需接受治療，省下民眾舟車勞頓。

盧勝男指出，過去民眾治療C型肝炎，需掛消化專科、肝膽胃腸科醫師，但礙於感染C肝高風險、中高風險鄉鎮區，有7成缺乏消化專科醫師，因此今年10月健保署公告，開放所有科別醫師皆開立C肝全口服新藥，讓更多醫師協助民眾C肝治療。

盧勝男表示，C肝口服藥物納入健保給付，約20萬療程都由健保署埋單，只要穩定用藥8到12周即可完全治癒，治癒率高達98.4%。健保署統計，自2017年至今，補助C肝口服新藥已投入302.31億元經費。

除了B、C肝炎以外，約有2成的肝癌病患，是由脂肪性肝炎等其他原因引起，造成脂肪肝的危險因子，包括營養攝取過多、肥胖、高脂肪食物、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良以及缺乏運動，且脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺。國健署提醒，罹患脂肪肝應遵守醫囑，且定期回診，可透過減輕體重、健康飲食改善脂肪肝，並藉由均衡飲食、規律運動、養成健康生活型態。