卡關半年！我國芒果下周可望重新恢復銷往紐西蘭

紐西蘭從今年6月18日發現一批運抵紐西蘭的台灣芒果和荔枝裡面出現東方果實蠅幼蟲，因此暫停台灣的芒果、荔枝輸往紐西蘭，經我方與紐西蘭進行科學技術性討論，預計下周可望恢復我芒果輸紐，同時開始，恢復芒果輸紐。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，經農委會提送調查報告後，紐國認可我國輸出芒果作業程序，同意恢復芒果輸入，目前紐國正在進行法制程序，可望於下週完成並重新開放我國芒果輸紐；至於荔枝，當初是依據紐西蘭提供的殺蟲處理基準，這次我方會提供檢疫殺蟲處理報告給紐西蘭審查，紐方審查以後再恢復我荔枝輸紐西蘭。

農委會表示，此外，我方也已獲紐國同意開放我國肉品罐頭輸銷，我國在民國105年向紐西蘭提出加工肉品申請案，經過雙方多次討論，獲紐國同意我國生產的罐製肉類產品可輸銷紐西蘭。

農委會說，110年產季期間我國共計輸出1060公斤芒果至紐西蘭，110年6月時因紐方於我國出口荔枝中檢查出東方果實蠅，紐國依據「台灣輸往紐西蘭經濟重要性果實蠅寄主產品之雙邊檢疫協議」，暫停我國荔枝及芒果輸銷。