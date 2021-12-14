快訊

獨／調查局驚爆調查官上暗網買黑槍 檢方偵辦調職

1212變電所起火事故 約3萬戶停電用戶扣減當期電費5%

迎接2022第一道曙光 墾丁旅宿9成滿

中央社 / 屏東縣14日電

迎接2022年第一道曙光，墾丁龍磐公園日出時間為清晨6時35分，考量國內疫苗覆蓋率提升，屏東縣政府與地方產業將復辦迎曙光活動，元旦假期墾丁住房率達9成。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2021年墾丁龍磐公園迎曙光活動取消，但仍有大批遊客自行前往。屏東縣政府交通旅遊處考量到國內疫苗覆蓋率提升，與地方產業聯盟決定恢復舉辦2022年的迎曙光活動，同時也恢復交通接駁服務。

趁疫情趨緩，不少人把握元旦3天假期出遊。墾丁民宿協會理事長林淑敏表示，訂房在12月31日及1月1日都客滿；墾丁夏都沙灘酒店副總邱顯順也說，詢問訂房電話熱烈，元旦假期前2天，訂房都有9成滿。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，迎曙光活動會在龍盤公園現場設置曙光郵局，另有健康帶動跳等。提醒遊客仍須全程配戴口罩。

墾丁國家公園管理處表示，從元旦凌晨0時起至9時，將分別在鵝鑾鼻公園、風吹沙兩處停車場進行管制，遊客車輛可停兩端停車場，經接駁車上龍盤公園迎接曙光。

墾丁龍磐草原可一睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，也是全台唯一可一睹三面汪洋共匯。迎接台灣第一道曙光時可看到萬丈金光自海平面升起，三個海面碧波如鏡，不僅氣勢萬千、磅薄金光綻放，號稱環太平洋的第一道曙光。

屏東縣政府 墾丁 迎曙光

延伸閱讀

海陸兩域物種數萬 墾丁、南方四島的守護者

建商2億買下、5億整修 墾丁泊逸改名長灘 25日開張

日本火山浮石漂到墾丁風吹砂 墾管處持續關注

防疫不鬆懈 墾丁迎曙光復辦 12月31日、明年元旦旅宿已近滿房

相關新聞

備戰元旦3天連假 海陸空疏運措施一次看

元旦連續假期將至，為了迎接新的一年，交通部及所屬單位配合地方政府舉辦相關活動需要，完成元旦連假鐵公路及航空加開班次與規畫...

好天氣到16日 公投18日中部以北低溫探12度

氣象局今天表示，明天、16日各地晴朗，17日起鋒面及冷空氣影響，北部、東北部有雨，愈晚愈冷；18日水氣減少，低溫可能達大...

學X光操作像玩電腦遊戲 大林慈濟3D虛擬實境影像獲專利

嘉義縣大林慈濟醫院影像醫學科，運用VR遊戲概念設計「3D虛擬實境影像」，做醫師、放射師及實習生為病人做X光檢查前練習，獲...

影／太太不孕？ 精蟲DNA碎片比例一測就知誰的問題

早年婦女常因不孕飽受責難，其實不孕多是男方有問題。奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，現在男性因環境、工作壓...

【烏魚黃金／中】烏魚子怎麼挑、怎麼料理才好吃？達人來解惑

烏魚子產季每年農曆年節前登場，不論送禮或自用，都是民眾首選珍貴佳餚，老饕大多偏愛價格高的野生烏魚子，如何分辨野生或養殖？養殖烏魚神農獎得主林篤毅教簡單分辨法：養殖烏魚體型外觀較野生烏魚肥大、油脂多，烏魚子琥珀色，野生烏魚子顏色黑、黃參差不一。

網路最夯禦寒神器「發熱衣」品牌Top10大公開！比愛人擁抱更暖

最近的你，是不是經常一覺醒來，發現設定好的鬧鐘已響到底線，窗外凍上冷冷的藍綠色調？是的，寒冷的冬天就這樣悄悄到來，別傻傻指望身上的脂肪養兵千日、用在一時，不如跟著聰明網友的腳步，直接買件超強發熱衣最實在～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。