迎接2022第一道曙光 墾丁旅宿9成滿

迎接2022年第一道曙光，墾丁龍磐公園日出時間為清晨6時35分，考量國內疫苗覆蓋率提升，屏東縣政府與地方產業將復辦迎曙光活動，元旦假期墾丁住房率達9成。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2021年墾丁龍磐公園迎曙光活動取消，但仍有大批遊客自行前往。屏東縣政府交通旅遊處考量到國內疫苗覆蓋率提升，與地方產業聯盟決定恢復舉辦2022年的迎曙光活動，同時也恢復交通接駁服務。

趁疫情趨緩，不少人把握元旦3天假期出遊。墾丁民宿協會理事長林淑敏表示，訂房在12月31日及1月1日都客滿；墾丁夏都沙灘酒店副總邱顯順也說，詢問訂房電話熱烈，元旦假期前2天，訂房都有9成滿。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，迎曙光活動會在龍盤公園現場設置曙光郵局，另有健康帶動跳等。提醒遊客仍須全程配戴口罩。

墾丁國家公園管理處表示，從元旦凌晨0時起至9時，將分別在鵝鑾鼻公園、風吹沙兩處停車場進行管制，遊客車輛可停兩端停車場，經接駁車上龍盤公園迎接曙光。

墾丁龍磐草原可一睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，也是全台唯一可一睹三面汪洋共匯。迎接台灣第一道曙光時可看到萬丈金光自海平面升起，三個海面碧波如鏡，不僅氣勢萬千、磅薄金光綻放，號稱環太平洋的第一道曙光。