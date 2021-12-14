備戰元旦3天連假 海陸空疏運措施一次看

元旦連續假期將至，為了迎接新的一年，交通部及所屬單位配合地方政府舉辦相關活動需要，完成元旦連假鐵公路及航空加開班次與規畫替代交通動線等作業。元旦連續假期從今年12月31日開始至明年1月2日為止，共計三天。

相關疏導疏運措施如下：

一、鐵路

(一)高鐵規畫加開138班次列車（南下67班、北上71班），並於12月2日（四）凌晨零時起開放訂位。

(二)台鐵總計全線加開各級列車總計107列（西線加開27列次、東線加開66列次、南迴線加開14列次）及加掛車廂261輛，並訂於12月2日零時起開放預訂；另於12月31日至1月2日，每日開行樹林─花蓮間優惠復興號往返各1列次，合計六列次；並加開東部幹線返鄉及返工實名制列車各兩列次，合計四列次，歡迎民眾多加利用。

二、公路

(一)國道

1、長途以台2、台9、台61及台63線等4條路線替代國道；短途則以七條地區替代道路分散車流。

2、實施精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及相關收費措施。路政司說，去年加開路肩31處，這次41處，依照實際需要；匝道儀控精進今年和去年一樣有11處。

(二)省道

1、台9線蘇花路廊

(1)連假第1日（12月31日）5時至17時、第2日（1月1日）7時至13時、第3日（1月2日）12時至16時，載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車雙向禁止通行。

(2)連假第1日（12月31日）5時至17時雙向、第2日（1月1日）7時至13時雙向、第3日（1月2日）12時至16時雙向，開放蘇花改路段路肩（緊急空間）供大客車行駛。

2、台9線南迴公路

(1)往台東方向，於連假第1日（12月31日）新路社區路段實施北上漸變措施，並於丹路外環道維持一車道（外側車道管制通行），第2日（1月1日）上午視北上車流狀況機動實施。

(2)往屏東方向，台9線395k處（過香蘭地區）、草埔橋、雙流社區3處，於第3日（1月2日）實施漸變措施，第2日（1月1日）下午則視南下車流狀況機動實施，使用路人提早匯入車道，避免影響該路段車流續進造成回堵。

3、台61線西濱快速公路

(1)鳳鼻至香山路段：封閉台68線南寮端西向南下出口匝道及竹北新港三街一段與西濱路一段路口。

(2)竹南路段：預計冷水坑、竹南垃圾掩埋場等2處平交路口實施時段性封閉。

(三)國道客運

國5國道客運預期達成日均疏運2.5萬人次，及開行1500班次目標；西部國道客運預期達日均疏運11.5萬人次及開行6500班次目標；元旦連假疏運期間不實施全國性客運優惠措施。

三、空運方面

元旦連續假期間共提供956架次、7萬8718座位，其中離島管制航線計790架次、7萬1688座位，已自11月10日開始訂位，民航局並已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

四、海運