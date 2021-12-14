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50%婦女尿失禁 北市聯醫成立婦女泌尿暨骨盆健康中心

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市聯合醫院仁愛院區今成立婦女泌尿暨骨盆健康中心，協助女性進行全方面診斷及治療。圖／北市聯醫提供
北市聯合醫院仁愛院區今成立婦女泌尿暨骨盆健康中心，協助女性進行全方面診斷及治療。圖／北市聯醫提供

隨著老年化時代的來臨，婦女有下泌尿道症狀及骨盆脫垂的人有逐年增加的趨勢，根據統計，50歲以上婦女約50％有尿失禁症狀、80歲以下女性有80％機率需因尿失禁或骨盆脫垂接受1次手術，北市聯合醫院仁愛院區今成立婦女泌尿暨骨盆健康中心，進行全方面診斷及治療。

北市聯醫仁愛院區婦產科主任林姿吟指出，利用尿動力檢查儀器，可針對不同症狀的病人做最正確的診斷，針對各種婦女泌尿及骨盆疾病，如尿失禁、頻尿、急尿、夜尿、解尿困難、更年期生殖泌尿道症狀、膀胱直腸脫垂、間質性膀胱炎、敏感性膀胱、膀胱過動症、性交疼痛等進行治療。

治療方式分為保守療法及手術治療，保守療法如磁波椅、陰道雷射、經脛骨神經電刺激治療、生理回饋治療、玻尿酸灌注、肉毒桿菌注射治療、生長因子注射治療、藥物治療、子宮托治療；手術治療如陰道整形、小陰唇整形、陰道緊實雷射、外陰部美白雷射等。

林姿吟表示，婦女泌尿暨骨盆健康中心是專為女性病患打造的檢查與治療中心，全方面評估骨盆健康，不僅可針對不同的病因及疾病進行治療，更能提高女性病人生活品質及滿意度。

北市聯合醫院仁愛院區今成立婦女泌尿暨骨盆健康中心，協助女性進行全方面診斷及治療。圖／北市聯醫提供
北市聯合醫院仁愛院區今成立婦女泌尿暨骨盆健康中心，協助女性進行全方面診斷及治療。圖／北市聯醫提供
北市聯合醫院仁愛院區今成立婦女泌尿暨骨盆健康中心，協助女性進行全方面診斷及治療。圖／北市聯醫提供
北市聯合醫院仁愛院區今成立婦女泌尿暨骨盆健康中心，協助女性進行全方面診斷及治療。圖／北市聯醫提供

手術 尿失禁

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