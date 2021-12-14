國泰兒繪比賽鼓勵種樹 作品變環保袋驚豔得獎者

用色彩把樹畫下來，讓家園更美好！第46屆「國泰全國兒童繪畫比賽」在台北、台中、高雄舉辦頒獎典禮，從全國近74,000件作品中脫穎而出的上百位小小畫家接受表揚，得獎者以樹為主題，用最富創意與繽紛色彩提交對未來環境的想像；而為青年創作者打造舞台的第21屆「新世紀潛力畫展」也產生得主，不僅挖掘許多藝術新秀，獲獎作品也會在國泰信義置地廣場與國泰世華藝術中心展示。

第46屆「國泰全國兒童繪畫比賽」及第21屆「新世紀潛力畫展」頒獎典禮圓滿落幕。 圖／國泰金控提供

小小畫家許心願 承諾種下逾26萬棵樹

本屆兒繪比賽主題為「我繪樹造美麗家園」，這次比賽累積這群小畫家承諾種下逾26萬棵樹的心願，用行動表達讓家園更美好；國泰人壽協理廖昶超表示，除畫畫以外，更鼓勵大家用種樹綠化環境，「用色彩打造美麗社會，感受幸福人生。」他也希望大小畫家交流欣賞作品，相互學習莫忘初心，同時感謝父母的支持與參與。

從未缺席評審工作的台陽美術協會暨中華民國油畫學會理事長吳隆榮也說，得獎作品要具備主題鮮明、構圖完美、色彩調和，並且也能展現出專屬的創作風格等條件，他感謝國泰長期投入美學教育，期許得獎者在創作路上努力前行。

小丑團隊帶來精采演出炒熱頒獎典禮氣氛，還送出畫家造型氣球。 圖／國泰金控提供

頒獎典禮氣氛熱烈，世界金牌小丑劇團帶來精彩表演，國泰特別把得獎者畫作印製成環保袋，成為專屬紀念品，許多親子領取時，露出驚喜表情；現場還有DIY絹印環保袋的體驗，國泰並送出包括COZZI和逸飯店住宿券、果汁機等精美獎品，讓大家滿載而歸，相約明年再見。

新世紀潛力畫展得主 透過創作自我思辨

彰化師範大學應用美術學系二年級的游家昱，以作品《靜默之中正在完成的》獲得「新世紀潛力畫展」國泰金獎，這幅花了他很多時間發想創意的作品，雖然在繪畫技法沒有太大困難，「但決定主題的自我思辨歷程，反芻生命中發生的點滴，才是最困難的。」游家昱在高中時曾獲優選肯定，獲金獎時當下非常開心，但後來有種五味雜陳的感覺，深刻體會在漫長創作路途上「原來作品被看見、被肯定」的感受，他感謝國泰舉辦比賽提供藝術家創作舞台，也期許能在創作路上持續精進。

國泰將得獎作品製作成環保袋，為得獎者留下專屬紀念品。 圖／國泰金控提供

傳達愛地球理念 童趣彩虹樹奪金獎

就讀台北慧光幼稚園大班的鄧同學，用多種色彩畫出一棵彩虹樹，傳達要愛護地球的想法，首度參賽就獲得金獎肯定，他說樹上的水果很多種，要花很多心力去完成，知道得獎很開心，頒獎典禮也很好玩，希望以後還可以來參加。鄧媽媽也分享，兒子很喜歡畫畫，對於創作也很有想法，疫情期間在家裡跟老師線上討論完成作品，第一次參加頒獎典禮，覺得國泰安排得很細緻，尤其把畫作變成環保袋，「很貼心，因為大部分參加比賽後的作品都不會留下來，但國泰的用心我感受到了。」