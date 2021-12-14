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影／轆轆溫泉隱密如仙境 路徑陡峭無登山
許姓嚮導偕杜姓、羅姓男子等人，12日進入台東轆轆溫泉，許、羅2男溯溪途中疑遭沖走失蹤，杜男求救迷途遇山友才脫困送醫，台東縣消防局搜救隊現正下切至溫泉區搜救；專家指出，轆轆溫泉位於深山境內、人煙罕至，是隱密、天然野溪溫泉，該處地熱充足，溫泉湧出地面，溫泉區煙霧繚繞、宛如人間仙境，但沒有登山經驗、體力者不建議前往。
台東縣消防局緊急救護科長孫揚文表示，在南橫這條線上有兩個溫泉非常有名， 其一是栗松溫泉，另一個就是轆轆溫泉，轆轆溫泉位於台東縣海端鄉的大崙溪上游，要去並不容易，從南橫190K位置到登山口，須駕駛四輪傳動車輛約30分鐘車程，到登山口進到轆轆溫泉雖只有3.8公里，但要下切海拔達1000公尺，整個路段非常陡峭。
孫揚文指出，從登山口進入溫泉是非常陡的坡道，去程可能要耗費6個小時甚至更久，這也代表你早上出發，到了下午甚至晚上才會到達溫泉區，回程就是不斷的往上爬，這對一般民眾來講是非常大負荷，如果沒有爬山經驗、體能不建議前往。
孫揚文說，去登山一定會背著裝備，來回一定要兩天的時間，因為一般遊客少去，該處路徑都在雜草叢林深處，很容易就迷失方向，連登山的老手都必須非常小心，注意是否走偏。
他說，轆轆溫泉因為有溫泉噴出，在煙霧瀰漫中景色非常漂亮，但要進入溫泉區前還要跨越一些溪流，溪流雖然不深但水流湍急，多數會沿著溪邊走，也有登山客會溯溪而行，但路徑險峻、要非常小心。
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