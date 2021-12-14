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居家賣場做公益！IKEA幫弱勢裝燈、MUJI鼓勵食物共享

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA與台灣世界展望會合作，發起「IKEA點亮偏鄉希望」計畫。圖／IKEA提供
IKEA與台灣世界展望會合作，發起「IKEA點亮偏鄉希望」計畫。圖／IKEA提供

年末時分，大家都在享受節慶氛圍，但還有許多弱勢族群需要大家關注。IKEA與台灣世界展望會合作，發起「IKEA點亮偏鄉希望」計畫，透過募款，協助能源弱勢家庭更換耗能設備、改善居家環境；MUJI無印良品則從美麗華店，發起「物有新生，資源再循環」活動，推出食物共享服務，鼓勵大家捐出效期內、包裝完整的食物，會提供給社區內需要的家庭作為日常飲食。

IKEA希望為所有人打造美好生活，也關注到很多能源弱勢家庭，在台灣有超過6,500戶，因此相關計畫希望幫助汰換耗能設備、改善居家空間，也能協助進行居家環境檢測，避免電線走火等風險。去年IKEA與世界展望會改善500戶的居家空間與電器，今年再度合作，即日起至2022年9月30日，只要在台灣世界展望會線上單次捐款滿1千元以上，送1張100元的IKEA公益禮物卡，可在全台各分店支付全部或部分商品，每筆捐款最多送出5張禮物卡。

MUJI無印良品將從2022年1月起，在美麗華旗艦店，推出共享循環的理念，鼓勵大家捐出曾在無印良品購買的丹寧衣物，會由「木匠的家」關懷協會進行設計與再製，再於門市販售；另也推出玻璃回收再生，捐出曾在無印良品購買過，已經不堪使用的玻璃製品，會由春池玻璃製成日常物品。

最後美麗華旗艦店將有「食物共享服務」，邀請大家捐出仍在效期內，包裝完整的食品，由「西湖日照中心」轉贈給社區內需要的家庭作為日常飲食。

MUJI無印良品在美麗華旗艦店，發起「物有新生，資源再循環」活動。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品在美麗華旗艦店，發起「物有新生，資源再循環」活動。圖／MUJI無印良品提供
IKEA與台灣世界展望會合作，發起「IKEA點亮偏鄉希望」計畫。圖／IKEA提供
IKEA與台灣世界展望會合作，發起「IKEA點亮偏鄉希望」計畫。圖／IKEA提供

IKEA 無印良品 世界展望會

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