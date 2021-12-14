男性精蟲品質差 DNA碎片測試助受孕

奇美醫學中心婦產部統計因不孕症求診的夫妻中，男性不孕症比例有升高趨勢，近年針對傳統精液檢驗結果不理想的病人進行精蟲DNA碎片測試，發現可協助提升受精率及懷孕率。

奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫今天在院內衛教宣導會中表示，因為環境污染、晚婚、老化及高壓工作等因素影響，男性在現今不孕症所占比例愈來愈高，傳統精液檢查主要是以精液濃度、活動度及精蟲外型為標準，較無法了解精蟲內在遺傳物質是否正常。

林毅倫表示，精蟲的DNA是否正常，是決定卵子能否正常受精、受精卵能否正常分裂及發育、與胚胎是否能正常著床，且不會發生自發性流產的關鍵。精蟲DNA碎片測試是檢查精蟲頭部所帶DNA的損傷程度，評估男性生育能力的檢查方法，碎片比例愈高，會導致較差的臨床懷孕結果。

他說，最近曾收治一對年齡都是30多歲的夫妻，太太曾反覆流產2次無法順利維持懷孕，太太的檢查結果正常，主因是先生的精蟲質、量不佳，建議進入試管嬰兒療程。

林毅倫指出，一般而言，單純將精、卵放在一起的體外人工受精方式，活動力高的精蟲受精機率較大，可有較高的優質胚胎形成率，但若精蟲DNA碎片異常比例過高，可適度採用篩選過的單一精蟲顯微注射至卵子，避免受精率太低導致沒有受精卵可供植入的窘境。

林毅倫指出，若僅根據此個案先生的傳統精液檢查結果，應可全數採用體外人工受精，但進一步進行精蟲DNA碎片測試，發現高達52%異常（正常值為小於30%），因此採用一半做體外人工受精、一半做單一精蟲顯微注射。

他說，後來在太太取出的10顆卵中，體外人工受精只有約20%受精率，顯微注射則有約80%受精率，最後太太順利懷孕並生下1名健康男寶寶。

林毅倫表示，奇美醫學中心近2年共有4對採用人工生殖技術治療反覆流產的夫妻接受精蟲DNA碎片測試，已成功孕育2名寶寶，另2對夫妻的冷凍胚胎尚未植入，藉由新的檢查方式可幫助挑選合適受精方式，提升懷孕率。