快訊

毒物室驗毒出包？ 高醫聲明未誤判：新興毒品需標準品

兩劑AZ對Omicron保護力等於零？ 陳時中：勿過度解讀

男性精蟲品質差 DNA碎片測試助受孕

中央社 / 台南14日電

奇美醫學中心婦產部統計因不孕症求診的夫妻中，男性不孕症比例有升高趨勢，近年針對傳統精液檢驗結果不理想的病人進行精蟲DNA碎片測試，發現可協助提升受精率及懷孕率。

奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫今天在院內衛教宣導會中表示，因為環境污染、晚婚、老化及高壓工作等因素影響，男性在現今不孕症所占比例愈來愈高，傳統精液檢查主要是以精液濃度、活動度及精蟲外型為標準，較無法了解精蟲內在遺傳物質是否正常。

林毅倫表示，精蟲的DNA是否正常，是決定卵子能否正常受精、受精卵能否正常分裂及發育、與胚胎是否能正常著床，且不會發生自發性流產的關鍵。精蟲DNA碎片測試是檢查精蟲頭部所帶DNA的損傷程度，評估男性生育能力的檢查方法，碎片比例愈高，會導致較差的臨床懷孕結果。

他說，最近曾收治一對年齡都是30多歲的夫妻，太太曾反覆流產2次無法順利維持懷孕，太太的檢查結果正常，主因是先生的精蟲質、量不佳，建議進入試管嬰兒療程。

林毅倫指出，一般而言，單純將精、卵放在一起的體外人工受精方式，活動力高的精蟲受精機率較大，可有較高的優質胚胎形成率，但若精蟲DNA碎片異常比例過高，可適度採用篩選過的單一精蟲顯微注射至卵子，避免受精率太低導致沒有受精卵可供植入的窘境。

林毅倫指出，若僅根據此個案先生的傳統精液檢查結果，應可全數採用體外人工受精，但進一步進行精蟲DNA碎片測試，發現高達52%異常（正常值為小於30%），因此採用一半做體外人工受精、一半做單一精蟲顯微注射。

他說，後來在太太取出的10顆卵中，體外人工受精只有約20%受精率，顯微注射則有約80%受精率，最後太太順利懷孕並生下1名健康男寶寶。

林毅倫表示，奇美醫學中心近2年共有4對採用人工生殖技術治療反覆流產的夫妻接受精蟲DNA碎片測試，已成功孕育2名寶寶，另2對夫妻的冷凍胚胎尚未植入，藉由新的檢查方式可幫助挑選合適受精方式，提升懷孕率。

DNA 懷孕

延伸閱讀

TTA南台灣新創國際論壇初試啼聲 打造在地新創DNA

永和無頭屍身分成謎！被疑涉嫌大宗毒品案 遭幕後金主「殘殺分屍」

與永和無頭屍案有關？男疑欠賭債失蹤8天 新北警將比對DNA

南投鹿谷鄉今年冬茶繳茶5025件 全部送茶改場DNA分子鑑定

相關新聞

火鍋絕配「沙茶醬加生蛋黃」超美味？ 網道破驚人真相

吃火鍋的時後，店家常常會隨餐附上一顆生蛋，你都怎麼吃呢？有些人習慣將蛋黃打進沙茶醬，當作沾料，蛋白入鍋煮；也有些人不敢生食，會將整顆蛋打進火鍋烹煮。你是哪一派呢？

網路最夯禦寒神器「發熱衣」品牌Top10大公開！比愛人擁抱更暖

最近的你，是不是經常一覺醒來，發現設定好的鬧鐘已響到底線，窗外凍上冷冷的藍綠色調？是的，寒冷的冬天就這樣悄悄到來，別傻傻指望身上的脂肪養兵千日、用在一時，不如跟著聰明網友的腳步，直接買件超強發熱衣最實在～

【平交道守護者／上】長者硬闖平交道 電子圍籬系統擠出3秒活命空隙

一對長者推著輪椅，不顧已放下的平交道遮斷桿，慢條斯理地從間隙內闖進，告警燈號急促地閃爍，像是想警告兩人回頭；當兩人站在西陣線鐵軌上，忽向左望了一眼，便加快腳步跨出軌道，3秒後一輛自強號從老翁背後呼嘯而過，兩人愣了幾秒後，獨留緊急緊韌後的列車，那一刻，至鴻科技研發的平交道「電子圍籬」，救了險些成為車下亡魂的長者。這套「隱形警察」系統，如何成為台鐵平交道事故的救命工具？

修復文物表現優異 英考古博士獲發梅花卡

英國考古學博士泰納沃克（Gordon Howard Turner Walker）專精於考古文物修護及骨頭分子鑑定研究，除...

影／轆轆溫泉隱密如仙境 路徑陡峭無登山

許姓嚮導偕杜姓、羅姓男子等人，12日進入台東轆轆溫泉，許、羅2男溯溪途中疑遭沖走失蹤，杜男求救迷途遇山友才脫困送醫，台東...

居家賣場做公益！IKEA幫弱勢裝燈、MUJI鼓勵食物共享

年末時分，大家都在享受節慶氛圍，但還有許多弱勢族群需要大家關注。IKEA與台灣世界展望會合作，發起「IKEA點亮偏鄉希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。