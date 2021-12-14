義大利進口食品驚見輻射超標「山桑子萃取物」全數退運

義大利進口輻射超標，衛福部食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，其中自義大利進口的「BILCRAFT山桑子萃取物10%」竟驗出銫-137超標不合格，10公斤產品全數依規定退運或銷毀，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，將針對義大利進口的山桑子產品採逐批檢驗。

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共七項產品不合格，包括紐西蘭出口的冷凍黑醋栗、中國大陸出口的乾茶樹菇、越南紅茶、韓國的LUSOL桔梨橘子果凍等，分別因農藥殘留含量、防腐劑超標不合格。

其中，崴達國際股份有限公司自義大利進口一批「BILCRAFT山桑子萃取物10%」檢出每公斤含銫-137 166.7Bq，超過「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，每公斤產品銫-134與銫-137的總和含量100Bq。其製造廠或出口商為IPRONA。

陳慶裕表示，針對食品的輻射查驗，陳慶裕表示，幾本上是針對曾經發生核災的國家才會進行查驗。像是目前針對日本的漁產品、嬰幼兒食品以及茶類，持續採取逐批查驗；鮮蔬果、乳製品等則是首次進口會先連續抽驗五批，都合格才會往下調整抽驗率。

而這次會驗到義大利的產品，主要是2017年曾有其他家廠商自主監測發現有山桑子輻射超標的情形，因此陸續都有抽驗，這次則是半年來第一次發現義大利進口的山桑子萃取物出現輻射超標的情形。

陳慶裕說，銫-137不確定是大自然本身有的輻射物質還是當地遭受輻射污染，因此將針對義大利進口的山桑子產品逐批查驗，而非像過取僅調升至20%到50%的查驗率。