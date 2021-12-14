北榮副院長陳威明「仁心仁術」 獲公務人員傑出貢獻獎

「仁心仁術、視病猶親，書寫醫療新頁的暖心醫生。」台北榮總副院長陳威明今天獲頒公務人員「傑出貢獻獎」個人獎，是6位得奬者中，唯一來自醫界獲此殊榮的醫師。公務人員「傑出貢獻獎」有「公務人員奧斯卡獎」之稱，陳威明說，醫者仁心，救苦救傷，是行醫30多年的理念，能以醫療專業對國家、社會及人民做出貢獻是他的榮幸，獲獎意義重大，鼓舞他一本初衷，繼續在行醫的道路上濟世救人。

陳威明曾親率醫療團隊，治療紐西蘭毛利國王圖黑提亞（Tuheitia）的腳部重疾，讓國王免於截肢，並佩服與驚艷台灣醫療水準，促成紐西蘭當地醫療機構來台交流，為醫療外交增添佳話，也是醫療新南向政策成功的最佳證明。

於擔任亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會主席及中華民國骨科醫學會理事長期間，陳威明積極以台灣骨科技術進行醫療外交，大大提升台灣骨科國際化及能見度。

並為協助長期抗癌的外縣市及偏鄉離島骨肉瘤患者，縮短住院天數，節約健保資源，更省下住宿旅館的費用，陳威明號召成立「骨肉瘤關懷之家」，成為病人口中的「陳健保」，骨肉瘤病童口中最善良的「陳爸爸」，也因此項善舉榮獲「2018台灣義行獎」。

「新冠肺炎疫情期間，台北榮總率先推動國內池化核酸檢測(pooling PCR)」，在陳威明親到現場安排下，完成苗栗京元電子及台北市三大果菜批發市場的大規模採檢任務，有效阻絕疫情傳播鏈，保住半導體產業經濟命脈，安定人心，北榮採檢國家隊成效卓著。

陳威明表示，過去33年公職生涯，從花蓮鳳林公費醫師下鄉到台北榮總，不管擔任那一個職位，均秉持把工作做到最好的信念，台灣是他熱愛的國家，這塊美麗的土地上有無數的病人需要全心幫忙，以病人為中心，將心比心，努力培養仁心仁術、追求卓越、願意犧牲奉獻的好醫師，更是他的理想與信念。

陳威明擔任北榮副院長任內，全力配合和落實政府制定的醫療政策，為醫院和國家爭取最高的榮譽。陳說，感謝33年來和他一起打拼的所有同仁和學生，也謝謝信任他、將健康交給他的3萬多位手術病人，及一路上提攜他的所有長官和老師。