台鐵EMU500型電聯車服役26年 明年完成63組車輛改造

EMU500型電聯車為台鐵第一款採用交流馬達通勤電聯車，服務範圍遍及全台，是台鐵通勤電聯車車隊中重要的一員。然而，該車隊已服役26年，陸續出現故障。台鐵局說，預計明年底前完成63組車輛改造，提升妥善率。

台鐵局說，該車隊自民國84年正式啟用迄今，已服役逾26年，相關機電系統日漸老化，車輛可靠度有待提升。

台鐵局說，為強化旅客服務，於107年開始辦理EMU500型電聯車機電系統更新案，預計將老舊的主變壓器、動力系統、輔助供電系統以及79芯車間控制跳線等，全部更新。

台鐵局說，截止目前為止，已先後完成34組EMU500型列車的機電系統更新，經陸續投入營運後，所有編組皆運作正常，大幅改善以往因系統零組件老舊所引起的故障，目前車輛故障率已由109年每百萬公里7.55件，降低至110年每百萬公里6.07件。

台鐵局說，全案預計可於明年底前完成63組車輛改造，屆時將可再大幅提升EMU500之可靠度與妥善率，讓台鐵史上第一款採用交流馬達的電聯車，跨越世代，繼續再為全體國人提供安全、準時的通勤服務。