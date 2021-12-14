快訊

四公投周六登場 過關門檻出爐！

南韓「K計畫」關鍵角色 金奇南掌三星帥旗推動半導體十年大計

台鐵EMU500型電聯車服役26年 明年完成63組車輛改造

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵EMU500型電聯車，明年底前完成63車輛改造。圖／台鐵提供
台鐵EMU500型電聯車，明年底前完成63車輛改造。圖／台鐵提供

EMU500型電聯車為台鐵第一款採用交流馬達通勤電聯車，服務範圍遍及全台，是台鐵通勤電聯車車隊中重要的一員。然而，該車隊已服役26年，陸續出現故障。台鐵局說，預計明年底前完成63組車輛改造，提升妥善率。

台鐵局說，該車隊自民國84年正式啟用迄今，已服役逾26年，相關機電系統日漸老化，車輛可靠度有待提升。

台鐵局說，為強化旅客服務，於107年開始辦理EMU500型電聯車機電系統更新案，預計將老舊的主變壓器、動力系統、輔助供電系統以及79芯車間控制跳線等，全部更新。

台鐵局說，截止目前為止，已先後完成34組EMU500型列車的機電系統更新，經陸續投入營運後，所有編組皆運作正常，大幅改善以往因系統零組件老舊所引起的故障，目前車輛故障率已由109年每百萬公里7.55件，降低至110年每百萬公里6.07件。

台鐵局說，全案預計可於明年底前完成63組車輛改造，屆時將可再大幅提升EMU500之可靠度與妥善率，讓台鐵史上第一款採用交流馬達的電聯車，跨越世代，繼續再為全體國人提供安全、準時的通勤服務。

台鐵 老化

延伸閱讀

F1／神劇碼！最後1圈超車漢米爾頓 維斯塔潘奪年度冠

苗縣文觀局長帶小抄 閩南人挑戰全程客語致詞

國軍退役高峰 官兵退除役人事費明年將達720億餘元

軍醫提前退役賠四倍學費 國防部祭六大理由

相關新聞

汐科站年飆1613萬旅次 王國材：拓寬人行道、改善出口

汐止地區發展快速，帶動當地居住人囗增加與通勤人潮。為了解決台鐵汐科站月台容量問題，交通部長王國材、立法委員賴品妤等人，今...

FDA批准首款老花眼眼藥水 15分鐘就能恢復清晰視力

到了 40 歲，老花眼可能是第一個經歷的老化現象。過去老花眼患者只有一種治療選擇就是戴老花眼鏡，3C 使用時間愈來愈長的日常生活，老花眼鏡幾乎寸不離身

痛快疾速的饒舌之路 瘦子：對自己的期許是得失心不要太重

他總是如此神色輕鬆，因為毫無掩飾欺瞞、坦蕩誠實，看世界看得分明，值得就衝，不值得就寧可不要。這是瘦子E.SO的路，痛快疾速的饒舌之路。

通勤族哭哭！台鐵板橋車站號誌異常 南下列車延誤

通勤族崩潰。臉書「合鐵事故通報平台指出」，板橋車站發生號誌異常事件，目前南下列車將有延遲。台鐵表示，已派員查修，影響統計...

雷伊颱風恐大迴轉逼台 這天起帶來水氣 連中南部都下雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「雷伊」颱風將從菲律賓東方海面，進入南海，強度持...

義大利進口食品驚見輻射超標「山桑子萃取物」全數退運

義大利進口輻射超標，衛福部食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，其中自義大利進口的「BILCRAFT山桑子萃取物10%」竟驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。