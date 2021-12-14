16日開搶！「我與企鵝的0.1毫米」體驗 勇闖偽南極

每回開賣必然秒殺的屏東海生館「我與企鵝的0.1毫米」體驗活動，今年5月因疫情提早劃下句點，讓粉絲們大嘆可惜，如今體驗再現，12月16日於KLOOK獨家預售明年2月份場次，每日限量2個場次共8位名額。

2021年KLOOK獨家預售屏東海生館「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，每場開賣都秒殺，同時累積超過百位旅客評論，像是「真的距離企鵝超近，親自餵食企鵝超感動」、「企鵝叫聲超級大聲，是在缸外聽不到的聲音」、「胖胖的企鵝邊搖擺晃動邊跟著你跑超可愛，是從來沒有過的體驗 」。

「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動，在KLOOK頁面上也獲得4.9顆星超高評價，2022年將繼續由KLOOK獨家預售，跟著專業飼育員通過層層關卡，揭密不對外開放的神秘企鵝飼育後場，認識企鵝餌料與企鵝蛋等相關知識，包含企鵝鵝卵石、孵蛋箱、企鵝餌料等，體驗中也有專人協助拍下與企鵝最珍貴的一刻。活動最後還可親手挑選獨一無二的企鵝羽毛製作紀念品永留珍藏。

屏東海生館今年再次復育出十餘隻企鵝寶寶，目前這些企鵝寶寶都已陸續進入換羽期，褪換絨毛成為亞成鳥與大家相見，明年2月參加活動的民眾，將有機會看到尚未換羽完成的企鵝可愛模樣。

屏東海生館也重新打造極地水域區，將於2022年正式開放，透過沉浸式互動展示重現南北極的絕美場景，讓民眾瞬間置身於無垠的極地世界，加上實際走進企鵝缸內的照護體驗，彷彿踏上真實的南極大陸。

為保護企鵝生活環境，「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，每日限2個場次8位名額，12月16日中午12點將開賣2月份場次，含海生館門票及體驗費用每人3,700元，另有優待票方案3,530元（優待票適用於10歲以上（含）18歲以下，10至12歲兒童須由1位滿18歲成人購票陪同、大學生持有效學生證者、持有效榮民證、公教人員退休證之民眾）。