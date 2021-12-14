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2021最後一場雙子座流星雨 仰德大道將實施交管

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
2021年最後一場的「雙子座流星雨」，將在14日達到最大期。圖／北市交大提供
2021年最後一場的「雙子座流星雨」，將在14日達到最大期。圖／北市交大提供

2021年最後一場流星雨！根據台北市立天文館天象預報指出，「雙子座流星雨」在12月14日至17日登場，預估14日將達到流星雨最大期，北市警察局交通大隊預期陽明山恐湧入觀星人車潮，為維護該區域周邊交通，將執行交通疏導，並彈性實施交通管制。

根據預報顯示，14日的雙子座流星雨每小時約150顆，在無光害、視野開闊的空曠郊區，用肉眼就能盡情觀賞流星雨。

交大表示，預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，為維護該區域周邊交通安全及順暢，將規畫專案勤務針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

交大提醒，欲觀賞流星雨的民眾，雖觀星為戶外活動，但仍需保持適當社交距離或佩戴口罩保護他人，另士林區捷運劍潭站1號出口也有規畫「士林-陽明山計程車共乘」運具可供利用，自行開車者也可收聽警察廣播電台掌握路況。

「雙子座流星雨」將在14日達到最大期，北市也將在陽明山執行交通疏導及管制。圖／北市交大提供
「雙子座流星雨」將在14日達到最大期，北市也將在陽明山執行交通疏導及管制。圖／北市交大提供
「雙子座流星雨」將在14日達到最大期，北市也將在陽明山執行交通疏導及管制。圖／北市交大提供
「雙子座流星雨」將在14日達到最大期，北市也將在陽明山執行交通疏導及管制。圖／北市交大提供

流星雨 陽明山 警察

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