2021最後一場雙子座流星雨 仰德大道將實施交管

2021年最後一場流星雨！根據台北市立天文館天象預報指出，「雙子座流星雨」在12月14日至17日登場，預估14日將達到流星雨最大期，北市警察局交通大隊預期陽明山恐湧入觀星人車潮，為維護該區域周邊交通，將執行交通疏導，並彈性實施交通管制。

根據預報顯示，14日的雙子座流星雨每小時約150顆，在無光害、視野開闊的空曠郊區，用肉眼就能盡情觀賞流星雨。

交大表示，預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，為維護該區域周邊交通安全及順暢，將規畫專案勤務針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。