汐科站年飆1613萬旅次 王國材：拓寬人行道、改善出口

汐止地區發展快速，帶動當地居住人囗增加與通勤人潮。為了解決台鐵汐科站月台容量問題，交通部長王國材、立法委員賴品妤等人，今上午前往視察。王國材指示，台鐵汐科站為通勤大站，已要求台鐵局及鐵道局研議改善出口空間、拓寬樓梯及人行道的寬度，以提升服務品質。

交通部說，台鐵汐科站於96年啓用，隨著周邊汐科園區廠辦建築陸續完工，其服務旅運人次也大幅成長。根據台鐵局的統計，汐科站於99年上下車人數約623萬人次，到108年已達1145萬人次，去年更成長至1613萬人次。

交通部說，根據台鐵局進一步分析，汐科站為通勤車站，平日從上班時間早上6時開始旅客人次逐漸走向高峰；直到早上9時左右時段可達每小時約4480人次。下班則有2段波峰，分別是下午4時至5時及晚間8時至9時，旅客數可達每小時約4000人次。

交通部說，台鐵汐科站目前共兩座月台，其中一座為島式，另一座為岸壁，月台長度約323公尺，計3個股道。車站共有南北兩端兩個進出口，另在中央逃生出口共有四座樓梯及兩部無障礙升降電梯。

王國材表示，今天上午特別安排台鐵汐科站實地勘察，就是要找出解決的方法。他也要求台鐵局和鐵道局積極研議，包括針對中央站體緊急出口及聯外動線規畫等，於明年6月15日完成可行性評估細設顧問方案，屆時將在辦理實地考察作業，以利後續工程方案進行與施工。