快訊

你知道公投在投什麼嗎？法官：應深化人民法治觀念

高醫驗毒出包害到院檢 雄、橋兩檢清查共38案恐涉誤判

汐科站年飆1613萬旅次 王國材：拓寬人行道、改善出口

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵汐科站。聯合報系資料照／記者游智文攝影
台鐵汐科站。聯合報系資料照／記者游智文攝影

汐止地區發展快速，帶動當地居住人囗增加與通勤人潮。為了解決台鐵汐科站月台容量問題，交通部長王國材、立法委員賴品妤等人，今上午前往視察。王國材指示，台鐵汐科站為通勤大站，已要求台鐵局及鐵道局研議改善出口空間、拓寬樓梯及人行道的寬度，以提升服務品質。

交通部說，台鐵汐科站於96年啓用，隨著周邊汐科園區廠辦建築陸續完工，其服務旅運人次也大幅成長。根據台鐵局的統計，汐科站於99年上下車人數約623萬人次，到108年已達1145萬人次，去年更成長至1613萬人次。

交通部說，根據台鐵局進一步分析，汐科站為通勤車站，平日從上班時間早上6時開始旅客人次逐漸走向高峰；直到早上9時左右時段可達每小時約4480人次。下班則有2段波峰，分別是下午4時至5時及晚間8時至9時，旅客數可達每小時約4000人次。

交通部說，台鐵汐科站目前共兩座月台，其中一座為島式，另一座為岸壁，月台長度約323公尺，計3個股道。車站共有南北兩端兩個進出口，另在中央逃生出口共有四座樓梯及兩部無障礙升降電梯。

王國材表示，今天上午特別安排台鐵汐科站實地勘察，就是要找出解決的方法。他也要求台鐵局和鐵道局積極研議，包括針對中央站體緊急出口及聯外動線規畫等，於明年6月15日完成可行性評估細設顧問方案，屆時將在辦理實地考察作業，以利後續工程方案進行與施工。

賴品妤則說，汐止地區連續好幾年都是新北市遷入人口的前三名，民眾使用台鐵汐科站的比率提高，但因車站的站體較長，且月走道狹長，但南北兩側的出口相隔太遠，對民眾進出相當不便，很感謝交通部願意傾聽在汐止居民的心聲，協助解決車站的問題。

交長王國材視察台鐵汐科站，將改善出口空間、拓寬人行通道。圖／交通部提供
交長王國材視察台鐵汐科站，將改善出口空間、拓寬人行通道。圖／交通部提供
交長王國材視察台鐵汐科站，將改善出口空間、拓寬人行通道。圖／交通部提供
交長王國材視察台鐵汐科站，將改善出口空間、拓寬人行通道。圖／交通部提供
交長王國材視察台鐵汐科站，將改善出口空間、拓寬人行通道。圖／交通部提供
交長王國材視察台鐵汐科站，將改善出口空間、拓寬人行通道。圖／交通部提供

台鐵 交通部長 王國材

延伸閱讀

疫情影響停航逾半年 王國村：跳島郵輪明年1月復航

逾九成露營區非法 王國材：修法上路前先輔導

疫情仍在控制中 王國材：鼓勵國人春節旅遊

蘭嶼報廢車查緝未落實？ 王國材：會查清楚

相關新聞

汐科站年飆1613萬旅次 王國材：拓寬人行道、改善出口

汐止地區發展快速，帶動當地居住人囗增加與通勤人潮。為了解決台鐵汐科站月台容量問題，交通部長王國材、立法委員賴品妤等人，今...

注意！無人機明年元旦起換證 學術科測驗明起受理報名

去年3月31日核發首批遙控無人機操作證，有效期限即將滿兩年。交通部民航局今天宣布，明年元旦起，開始接受民眾申請操作證屆期...

FDA批准首款老花眼眼藥水 15分鐘就能恢復清晰視力

到了 40 歲，老花眼可能是第一個經歷的老化現象。過去老花眼患者只有一種治療選擇就是戴老花眼鏡，3C 使用時間愈來愈長的日常生活，老花眼鏡幾乎寸不離身

痛快疾速的饒舌之路 瘦子：對自己的期許是得失心不要太重

他總是如此神色輕鬆，因為毫無掩飾欺瞞、坦蕩誠實，看世界看得分明，值得就衝，不值得就寧可不要。這是瘦子E.SO的路，痛快疾速的饒舌之路。

通勤族哭哭！台鐵板橋車站號誌異常 南下列車延誤

通勤族崩潰。臉書「合鐵事故通報平台指出」，板橋車站發生號誌異常事件，目前南下列車將有延遲。台鐵表示，已派員查修，影響統計...

雷伊颱風恐大迴轉逼台 這天起帶來水氣 連中南部都下雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「雷伊」颱風將從菲律賓東方海面，進入南海，強度持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。