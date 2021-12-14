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影／8旬嬤靜脈栓塞腳腫難走路 血栓溶解再置放支架恢復

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院心臟外科李志賢醫師說明，總腸骨靜脈狹窄造成栓塞位置。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院心臟外科李志賢醫師說明，總腸骨靜脈狹窄造成栓塞位置。圖／童綜合醫院提供

85歲王姓阿嬤雙腳腫脹、疼痛，到醫院腎臟科治療後右腳消腫，但左腳仍腫脹，懷疑是栓塞造成，轉診童綜合醫院心臟血管外科李志賢醫師，檢查後發現她左下肢深層靜脈血栓，確認是左腳總腸骨靜脈狹窄造成栓塞，李志賢醫師先安排血栓溶解手術，再進行總腸骨靜脈支架置放手術。手術4天後左腳已完全消腫，可以開始活動行走，住院一周出院。

王阿嬤因為腎功能不佳，持續在腎臟科看診治療，她雙腳開始出現腫脹，以為是腎病造成的水腫情況，剛開始並不以為意，後來雙腳卻越來越腫痛，痛到連行走活動都困難，才到腎臟科就醫治療，治療後右腳消腫，但左腳仍是腫脹又疼痛，懷疑是左下肢深層靜脈血栓導致，立即轉診心臟外科李志賢醫師。

李志賢醫師安排進一步的電腦斷層掃描檢查，發現患者因為左側總腸骨靜脈嚴重壓迫性狹窄，漸漸造成的深層靜脈栓塞，當血液無法順利回流才出現左腳腫脹而疼痛，進行血栓溶解手術，先解決血管栓塞問題後，再進行左側總腸骨靜脈支架置放手術，手術順利完成，術後左腳逐漸消腫，4天後左腳消腫恢復如昔，可以開始下床行走動。

李志賢醫師表示，深層靜脈栓塞是指深層的靜脈裡血液回流出現問題或不良，造成肢體腫脹情況，好發在下肢，偶爾也會出現在上肢部位，若腫脹狀況沒有好好治療，嚴重可能導致動脈血液循環受阻，出現肢體腫脹部位因為缺血壞死狀況，甚至可能需要截肢，下肢或骨盆發生的深層靜脈栓塞，也可能併發肺栓塞而有致命危機，所以必須及早進行處置治療。

李志賢醫師呼籲，長期坐臥、高齡、肥胖、慢性病患者等都容易出現深層靜脈栓塞，需多走動、活動腳部，增進靜脈回流來避免阻塞，尤其近期低溫，當日夜溫差大時容易造成血管收縮，要做好腳部保暖，若有單側下肢腫痛情況發生，要及早就醫診斷治療。

總腸骨靜脈栓塞術前術後比較圖。圖／童綜合醫院提供
總腸骨靜脈栓塞術前術後比較圖。圖／童綜合醫院提供

手術 醫師 血栓

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