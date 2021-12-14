跨年煙火人擠人 淡水第一漁港另類首選

再過兩個禮拜就是跨年夜，新北市文化局今年將在淡水漁人碼頭，舉辦長達13分14秒的新北跨河煙火秀活動「光耀新北-1314就愛你」，不過往年洶湧的人潮擠入漁人碼頭，退場也讓民眾苦不堪言，而今年3月才完工啟用的淡水第一漁港，則是位在漁人碼頭外圍，煙火視線無死角，不想人擠人的民眾，可在此漁港欣賞燦爛煙火。

淡水第一漁港周邊景點眾多，有滬尾偕醫館、陳澄波戶外美術館、得忌利士洋行、齊柏林空間、淡水海關碼頭及淡水漁業生活文化影像館等。漁港的良好視角，也是觀賞漁人碼頭煙火的好地點，但因漁港周邊並無護欄，在此欣賞煙火的民眾需特別留意腳步避免失足落水。

新北市漁業處表示，傍晚時分來此，港內的泊船隨波盪漾，海鳥或是穿梭其間飛翔或是停歇船緣，迎著海風坐在館外的長板凳上，隨著長堤的角度脁望遠處的觀音山色，欣賞淡水河面的夕陽餘暉，如此的氛圍和風情，彷彿回到淡水小鎮的舊時空裡，體驗了一場穿越的時光旅行。

漁業處長張麗珍表示，淡水第一漁港經過整體漁港水環境改善工程後於今年3月啟用，改善原港區腹地不足動線不佳情形，漁民作業空間也獲得改善。現為熱門的打卡點，自行車、遊客都可輕易抵達，串起淡水老街到漁人碼頭的樞紐，遊客可以從老街步行至漁港停留，延伸串連到海關碼頭，不論白天或傍晚讓遊玩民眾多了一處新的遊憩活動空間。