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義大利進口山桑子萃取物輻射超標 全數邊境攔截

中央社 / 台北14日電

山桑子是常見護眼保健食品成分，但衛福部食藥署今天表示，1批自義大利進口的山桑子萃取物，檢出輻射物質「銫-137」超標，共10公斤全數邊境攔截退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不符合食品資訊，共有7項不合格產品，包含荷蘭進口的「Z3R0D水瓶」、韓國進口的「LUSOL桔梨橘子果凍」、中國大陸的乾茶樹菇、越南紅茶、紐西蘭冷凍黑醋栗等。

其中由保健食品原料商與消費品牌商崴達國際股份有限公司，自義大利進口1批共10公斤的「BILCRAFT山桑子萃取物10%」，檢出輻射物質「銫-137」每公斤166.7貝克。

食藥署指出，依據食品中原子塵或放射能污染容許量標準，輻射物質「銫-134」與「銫-137」的總和限量為每公斤100貝克，上述產品已超標，全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪，義大利進口的山桑子萃取物是食品原料，近半年已有31批輸入紀錄，此為近半年首度發現有輻射物質超標狀況。

陳慶裕說，這款問題產品為粉狀萃取物，裝在密封鋁箔袋內，先前食藥署曾詢問行政院原子能委員會，儘管檢出食品輻射物質超標，但只要包裝完整，應不會有太大疑慮。

此外，還有1款自美國進口的「拜安泰-20 膠囊食品」，遭檢出防腐劑「對羥苯甲酸乙酯」每公斤0.013克。陳慶裕說明，國內並未允許「對羥苯甲酸乙酯」用於膠囊狀食品，不符合法規，同樣全數退運或銷毀。

義大利 輻射 超標

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