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婦人彎腰開門竟骨折 骨水泥灌注隔天就可下床

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名66歲婦人上月一彎腰用力，瞬間劇痛讓她當場癱軟，兩天後連睡覺翻身都痛不欲生，就醫發現是骨質疏鬆性脊椎壓迫性骨折惹禍，醫師為她採微創手術灌注骨水泥補強，術後隔天即可順利下床。

她說，幾年前右手及左腳踝就因為踢到硬物或撞擊導致骨裂，但自己一直都不在意，沒想到這次只是彎腰拉門，竟然也會骨折。

亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁指出，根據衛福部資料顯示，50歲以上的台灣女性，每4位就有1位罹患骨質疏鬆症，比率達25%；50歲以上男性也有超過10%遭受骨質疏鬆威脅，未來一旦發生髖關節骨折，不僅會造成生活品質下降，更增加失能臥床的風險，死亡率也相對增加許多。

他說，治療壓迫性骨折初期會先以藥物止痛及使用背架固定，不過長期使用背架會使背部肌肉無力、萎縮，甚至導致骨質疏鬆惡化，因此骨折癒合後需將背架儘快拋開，並開始加強腹肌、背肌的核心肌群肌力強化運動。

陳衍仁也建議，可使用藥物治療骨質疏鬆，包括「造骨促進劑」及「破骨抑制劑」兩大類，只要符合健保規範，這些治療骨鬆藥物都有健保給付，另外補充適量維他命D跟鈣片也非常重要。

但是他也強調，若上述方式都無法協助骨折部位自然癒合或者持續惡化，就必須透過手術治療根治。目前方式有三種，分別是灌注骨水泥、植入椎體撐開器以及骨釘固定，以這名患者為例，此次骨水泥灌注僅需局部麻醉，止痛效果好，隔天即順利出院，術後僅需注意是否滲漏或產生新壓迫性骨折即可。

陳衍仁提醒，長輩切莫因懼怕手術，或是認為自己年事已高不需要手術而排斥手術治療，導致日後活動力與活動量下降，最後演變成長期臥床，即便骨折癒合，體能狀況已無法恢復。65歲以上女性或70歲以上男性，都應安排骨質密度檢測，如有狀況，及早治療才是最佳解決之道。

壓迫性骨折 微創手術 骨質疏鬆

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