家樂福於林口A7再開超過千坪「居玩型超市」 首日購物滿額送人道蛋

家樂福併購頂好超市後，從今年初開始陸續進行改裝，今宣布已將近250家家樂福超市門店全面改裝完畢，強化了門店的休息區、烘焙、部分超市也加入藥局等，並公告超市經營3點要訣「鮮、煮、巧」，未來將更強化地區超市經營的特色化。

今日開幕、位於林口A7站的桃園龜山文青店即以全新「居玩型超市」型態亮相，全店設計超過1,000坪購物空間，是目前家樂福超市店型擁有全台最大700坪購物中心面積的分店，且超市區域也為一般2倍大，約有330坪「微型量販」的規模，期待能更強化在地居民需求，購物之餘更有微放風的遊玩效果。12月14日前100名單筆消費滿300元消費者將贈送人道盤古蛋、消費滿600元再送購物袋；15日前100名單筆消費滿300元贈送家樂福紫菜蘇打，至1月4日前消費滿600元皆可用79元加購家樂福花蓮富里芋香米1.5公斤1包。

家樂福特別呼應超市店的銷售特性，強化生鮮區域、陳列超過30%，雜貨區域則特別精選小包裝產品，門店內亦設置更完整的休憩空間，更設有親子遊憩區域，1樓也全面設置餐飲店型，導入眾多適合闔家享用的餐飲品牌，希望強化在地生活需求、黏住顧客的心佔率。購物中心預計於12月30日開放外帶、外送服務，1月17正式開放內用，相信屆時會成為龜山地區的新地標。

家樂福整合量販經驗與近半年的超市觀察，宣布將加強「鮮、煮、巧」的超市經營策略，包括「生鮮精緻度」、「烹煮需求」、「精巧份量」都是超市顧客特別在意的項目。家樂福尤其發現雞蛋、牛奶是超市的長銷產品，長期推廣的非籠飼雞蛋及透明鮮乳，更是超市的熱門選項，可見超市客群在意精緻度大於價格，家樂福亦將嚴選生鮮系統，高品質的生鮮產品引進超市，量販更成為超市的衛星倉，支援超市後場，讓生鮮都能維持最佳狀態。另外，傳統「煮飯秘器」銷量佳，包含剝皮辣椒、樹子這類傳統市場熱賣的產品，在超市也超越量販銷售3倍，推測為消費者遇到烹飪需求用品會以超市就近購買。而輕巧包裝在超市也更具吸引力，從酒類產品可以看得出端倪，300毫升、500毫升的產品深受消費者喜愛，家庭日用品也有同樣的趨勢。