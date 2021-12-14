「良食脈動」轉型線上人氣翻倍！ 增加5千個家庭的「灃FOOD好疫力」

▲灃食公益飲食文化教育基金會「良食脈動」講座首次轉型為線上，吸引民眾熱情參與。 圖／摘自123RF

集結最新穎的營養資訊、最豐富的食育知識，加上最有趣的互動活動，以及iPad抽獎、千元加菜禮券等眾多好禮，灃食公益飲食文化教育基金會「良食脈動」講座今年首次改成線上出擊，即吸引許多民眾熱情參與並獲得高度好評。

實體講座轉型線上 效益更強大

受到疫情影響，灃食教育基金會與聯合報系合作舉辦的「良食脈動」系列講座，原本預定在新北、新竹、彰化、台南、高雄等縣市與民眾面對面舉辦實體講座，因應三級警戒來臨，講座全面轉型成線上，改以「灃FOOD好疫力」倡議網站呈現，讓民眾不用出門也能與時俱進，輕鬆獲得最新飲食知識。原定6場共1千8百人參與的實體講座，在網路不受時間空間限制的優勢下，竟吸引了5千多人觀賞線上講座並參與互動遊戲，民眾反應熱烈，讓灃食的影響力透過網路產生更大效益。

▲「灃FOOD好疫力」倡議網站讓民眾不用出門也能獲得最新、正確的飲食知識。 圖／摘自123RF

認識從採買到烹調的 正確食育知識

台灣大學食品科技研究所教授葉安義帶領民眾認識「潔淨標章」，提供民眾採購時更多元、安心的選擇。灃食智庫委員，大葉大學「食品暨應用生物科技學系教授柯文慶」拆解「加工食品」的迷思，讓大家吃加工食品也能吃出健康。台灣大學農業化學系教授顏瑞泓也教導民眾「因材施洗！農藥不殘留」，藉由正確的觀念和清洗方式，擺脫農藥的陰影。灃食美味革新主廚林奕成以淺顯易懂的方式，講解簡單的蔬食料理秘訣，不只讓蔬菜變得好吃，也幫助民眾透過每一天的日常飲食來了解食物、認識土地，養成愛地球也愛自己的健康生活態度。

▲蔬菜只要透過正確清洗、烹調就能變得更美味，改善孩子挑食的習慣。 圖／摘自123RF

裸裝商店、無肉市集 格外環保的飲食新潮流

除了為自己挑選健康營養的食物，還要避開會對地球造成負擔的飲食地雷。裸裝商店-「山盟商行」創辦人唐寶玲鼓勵民眾改變日常消費習慣，促進環境永續發展，「無肉市集」創辦人張芷睿分享蔬食對自身健康和環境帶來的好處，期望影響更多人改變對食物和生命的態度。「格外農品」創辦人游子昂鼓勵大眾打破「外貌協會」的迷思，善用品質無虞的「格外品」醜蔬果，減少食物浪費，表達對土地的尊重。

「灃FOOD好疫力」倡議網站接軌時代趨勢的飲食知識、用心製作的優質內容，令大眾耳目一新，不僅獲得永安國小校長邢小萍推薦、營養師李婉萍、黃君聖、部落客「Smile Life維媽育兒生活」維媽、「愛在蔬食」貝貝等也力讚網站分享的飲食知識，能幫助孩子從小為健康紮根。未來灃食教育基金會將持續傳遞現代化的健康飲食觀念，幫助大眾在後疫情時代吃對食物、「食」得健康，把正確飲食知識送到每個家庭的餐桌上。

米其林主廚林明健帶路 發掘台灣在地特色食材

「灃FOOD好疫力」倡議網站跨界合作，邀請多位食品科學及食育專家、知名廚師開講，內容涵蓋飲食健康、營養知識、食安問題、環保永續……等。其中，來自香港、曾在歐美等地學藝、在台灣開設Longtail米其林一星餐廳的主廚林明健，分享如何運用台灣食材為餐桌帶來獨特風景，細數台灣特色食材的樣貌與魅力，帶領參加者透過林明健主廚的國際視野、獨特的烹調哲學，重新認識並且愛上我們所熟悉的「台灣味」。

▲米其林主廚林明健以國際化視野、獨特烹調哲學，帶領參加者重新認識台灣食材的魅力。 圖／摘自123RF

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