作息混亂活動不足 疫後憂鬱症潮來襲「這族群最多」

新冠肺炎新變異株Omicron再度來襲，讓全世界必須再開延長戰，近2年因隔離、社交距離等防疫手段，嚴重影響民眾心理健康。根據國外研究，疫情期間患有憂鬱症、焦慮症的比例大幅增加，國內專家解讀，雖然台灣疫情未如國際嚴峻，但憂鬱情況也增加不少，呼籲民眾仍要定期與社會接觸，並維持運動習慣，維持健康身心靈。

澳洲昆士蘭大學學者的研究今年10月發表於《柳葉刀》期刊，透過2020年至2021年1月29日疫情間公佈的重度憂鬱症及焦慮症患病率數據，依照地點、年齡及性別量化，最後以患病率估量值及失能權重，來估計造成失能損失人年數和失能調整人年（DALYs）。結果發現，2020年全球204個國家中，因疫情影響，憂鬱症造成的失能調整人年數為4940萬，焦慮症則為4950萬，尤其女性受疫情影響較男性嚴重，年輕人也比老年人更受影響；疫情較嚴重的地區，其盛行率增幅也較大。

台北市聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真表示，從上述研究結果，台灣患有憂鬱症、焦慮症的人數，是增加幅度最低的組別之一。而近幾個月臨床觀察，憂鬱症、焦慮症患者的確增加不少，大多是作息混亂、活動量不足導致失眠、無法聚餐或旅遊帶來幸福感、失業帶來經濟壓力、家人接觸頻繁增加摩擦衝突等所致。

詹佳真建議，民眾可培養居家運動習慣，定期用視訊與親友聯繫，維持一定的社交接觸，並學習線上學習工具，讓學習成長不停滯。她提醒，世界衛生組織（WHO）日前警示，2020年憂鬱症是造成人類失能疾病的第一名，新冠疫情恐讓此問題更趨嚴重，呼籲社會應建立包容性環境、降低對心理疾病標籤化、鼓勵患者接受完整治療，儘早治癒恢復職業社交功能。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，後疫情時代基礎防疫已成日常，如何自我修復、不因疫情影響情緒，建議可從自己著手，像是學習認識情緒、適時紓緩壓力，練習用正面觀點看待自己、相信有能力可以解決，培養樂觀態度，遇到困境或難題時、積極解決並從中吸取經驗等，培養心理韌性所需。

葉雅馨說，除了保持自己心理健康，亦可使用董氏基金會資源，包括線上「心情頻道聊天室」，想找人說話但不敢向親友訴說時，可與專家及有相同經驗的網友分享；IG「Dailymental.tw」可了解如何照護及激勵心情，透過簡單圖貼紓緩壓力、自我療癒，也可下載憂鬱情緒檢測APP，定期檢測情緒狀態，同時記錄自己的心情及容易取得求助資源。