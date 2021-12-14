信用卡背後簽名欄空白會怎樣？若不幸遭盜刷可能得自己認賠

拿到新的信用卡，背後的空白欄位你會簽名嗎？有不少人拿到之後始終保留空白，但有網友提醒若沒有簽名，其實店家可以拒絕這張卡的消費。且萬一發生遺失、盜刷的情形，帳單金額也有機率要由自己「吞下去」。

在Dcard論壇有網友表示拿到信用卡的當下沒有選擇簽名，但又擔心若遇到掛失、盜刷等情況可能陷自己於不利，因此好奇大家都如何處理？根據辦信用卡時簽下的契約，若不幸發生被盜用的狀況，金額會先列爭議款，並由發卡銀行負擔。但若是沒有簽名的情況下，就有可能得由卡片主人自行承擔。

有網友表示，其實簽名只是第一線店員最基本的過濾程序罷了，畢竟店員幾乎沒有能力判斷簽名是否為本人，只能簡單辨識出有或沒有簽名。也有其他網友表示刷沒簽名的卡，店員「心臟實在夠大顆」，理論上店家有權拒絕接受這張信用卡，保障雙方安全。

其實不少信用卡背面都會註明「NOT VALID UNLESS SIGNED(簽名後才可生效)」。網友建議拿到信用卡後第一件事，最好還是簽上大名，可以有效降低遭盜刷要認賠等頭痛的問題。