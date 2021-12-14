注意！無人機明年元旦起換證 學術科測驗明起受理報名

去年3月31日核發首批遙控無人機操作證，有效期限即將滿兩年。交通部民航局今天宣布，明年元旦起，開始接受民眾申請操作證屆期換證，普通操作證持有人可直接換證，專業操作證依重量區分，25公斤以下僅需測驗學科，超過25公斤則需同時測驗學科與術科，明天起受理報名。

民航局說，無人機管理機制上路將滿兩年，首批操作證即將到期，明年元旦起，普通操作證持有人於操作證屆期前90日，均可以自然人身份登入「遙控無人機管理資訊系統」，上傳照片、填寫相關資料並繳交250元證照費用後，即可完成換證申請。

民航局說，專業操作證則必須於完成測驗後，才可登入系統申請換證。明天上午9時起，原操作證屆期日前120天，證照持有人可登入系統，依據個人適合場次，報名90天以內的學、術科測驗。

民航局說 專業操作證依據無人機最大起飛重量區分，25公斤以下者，僅需測驗學科，25公斤以上的專業操作證持有人，則學科與術科均需測驗。持證者於測驗合格後，才可登入系統申請換證，於上傳體檢合格證明與繳交250元費用後，完成換證手續。

民航局指出，無人機製造與運用科技發展迅速，相關法令亦持續滾動檢討，持有者對相關變化與演進須有掌握，也希望透過換證過程，確認持有操作證、特別是專業操作證者技術嫻熟，因此，換證過程辦理測驗有其必要。

民航局提醒，相關程序（含操作證申請費用繳交）應於原證屆期日前完成，因證照核發有一定作業時間，請儘早提出申請，以免影響自身權益。