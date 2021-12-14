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駁二碼頭出現大型海怪！互動裝置作品大小朋友打鼓發光

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供

「2022台灣燈會在高雄」今天啟動巨型作品《大海怪幻想曲》，駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，出現一隻大海怪，彷彿從高雄港裡爬上了岸，張開了8根觸手，觸手前端還串連著鐵桶大鼓。這件作品強調互動性，只要動手打擊鐵桶鼓面，幻彩燈光便會沿著觸手向上傳導到海怪的頭部，吸引民眾來當讓海怪發光的鼓手！

高雄市副市長史哲表示，高雄城市具百年工業歷史背景，同時也擁抱未來科技發展，深具蒸氣龐克的特質。《大海怪幻想曲》在超現實又帶著蒸汽龐克精神的場景中，邀請觀眾動手拍打鼓面，在鼓聲節奏與燈光連結的炫彩效果中重振旗鼓，振奮疫情期間各種疲憊的靈魂，希望從中尋回被打亂的生活節奏，重拾希望。

《大海怪幻想曲》與另一件燈會作品《巨人的夢幻花園》，出自同一創作團隊「Amigo&Amigo燈光互動設計工作室」。《大海怪幻想曲》以充滿童趣互動為作品特色，8隻觸手串連著8只鐵桶做成的大鼓、長達100公尺的LED燈條，組成一隻蒸汽龐克風格的巨型海怪，只要一打鼓作品就會發光。今天在大港橋前方空地開放，等待遊客來當最佳鼓手！。

高雄市文化局長王文翠表示，來自澳洲的「Amigo&Amigo燈光互動設計工作室」，以製作大型燈光互動裝置為特色，作品常被賦予頑皮童趣的性格，《大海怪幻想曲》首次亮相於2017繽紛雪梨燈光音樂節，這次邀請大海怪落腳在高雄港碼頭邊，創造出視覺與聽覺交織的節奏律動，歡迎民眾來享受沉浸式互動體驗。

駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區位於大港橋前方的廣場，燈會巨型作品《大海怪幻想曲》，敲打擊鐵桶鼓面就會出現幻彩燈光。圖／高雄市文化局提供

台灣燈會 高雄港

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