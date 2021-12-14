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鋼琴家陳瑞斌「江文也音樂開箱」聽見台灣鄉愁故土情

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
鋼琴演奏家陳瑞斌Rueibin Chen的「江文也音樂開箱之旅」音樂會，12月15日晚上7點半在高雄文化中心至善廳演出。圖／綺想室內樂團提供
鋼琴演奏家陳瑞斌Rueibin Chen的「江文也音樂開箱之旅」音樂會，12月15日晚上7點半在高雄文化中心至善廳演出。圖／綺想室內樂團提供

鋼琴演奏家陳瑞斌Rueibin Chen的「江文也音樂開箱之旅」音樂會，15日晚上7點半在高雄文化中心至善廳演出，將帶來已故台灣代表性作曲家江文也的鋼琴作品，其中多首作品在台灣首演，還有多首大眾喜愛的電影配樂及以童話故事為題材所譜寫的知名鋼琴作品。

1910年出生的江文也，是台灣早年能走入國際樂壇的代表性作曲家，作品蘊含著濃厚台灣故土與古典文化情感，音樂貢獻巨大。陳瑞斌和江文也在音樂路上有著類似的生涯經歷，兩人都從小就離開台灣在外地生活求學，也同樣師承俄羅斯音樂家。

陳瑞斌是多項世界性最重要國際鋼琴大賽得主，曾被新蘇黎世報譽為「廿年才一遇的音樂天才」，並以台灣鋼琴家身分在美國好萊塢碗Hollywood Bowl與洛杉磯愛樂演出；各類型大型重要演出包括上海世博開幕、北京國際電影節開幕、2017年中國大陸春晚及台北市政府2019跨年晚會登台演出等。

陳瑞斌說，從聽見江文也作品透過曲子傳達人在異鄉對台灣的濃厚鄉愁與思念，回不了家的悲痛，共鳴很深，希望能讓台灣聽眾認識這位最具代表性的華人作曲家。陳瑞斌曾在北美、紐澳及香港指標性音樂廳，推廣演奏江文也的作品。

除了江文也作品，此次演出曲目還包含以北歐大文豪易普生膾炙人口的童話故事及童謠為題材所譜寫而成的著名鋼琴作品，與多首電影主題曲配樂，充滿幻想色彩的音樂作品，也適合親子共賞。年代售票。

鋼琴演奏家陳瑞斌Rueibin Chen的「江文也音樂開箱之旅」音樂會，12月15日晚上7點半在高雄文化中心至善廳演出。圖／綺想室內樂團提供
鋼琴演奏家陳瑞斌Rueibin Chen的「江文也音樂開箱之旅」音樂會，12月15日晚上7點半在高雄文化中心至善廳演出。圖／綺想室內樂團提供

電影 跨年晚會 俄羅斯

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