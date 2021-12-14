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網路最夯禦寒神器「發熱衣」品牌Top10大公開！比愛人擁抱更暖

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

發熱讓心暖暖的

最近的你，是不是經常一覺醒來，發現設定好的鬧鐘已響到底線，窗外凍上冷冷的藍綠色調？是的，寒冷的冬天就這樣悄悄到來，別傻傻指望身上的脂肪養兵千日、用在一時，不如跟著聰明網友的腳步，直接買件超強發熱衣最實在～

面對氣溫驟降、寒流侵襲，買對發熱衣讓你不用裹厚被上街，挺立於風吹雨打之中，上下班路上都能妥妥邁開自信堅定的步伐。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了網友挑選發熱衣的十大準則，快來跟著挑就對了！

image source:官網/uniqlo


發熱衣

比暖還要比親膚！網友選發熱衣最注重的事情

1 材質舒適親膚

天氣冷大家最常想到的保暖撇步之一就是穿發熱衣，但因為是穿在貼近肌膚的第一層，材質是否親膚、穿了會不會過敏長疹子，是消費者最在意的關鍵指標。舉例來說，發熱衣材質多是聚脂纖維，雖說較易達到聚熱效果，但有些肌膚敏感者也希望有更柔軟的「棉質」選擇。對此，UNIQLO推出的棉質發熱衣就深受網友喜愛，有網友表示：「沒想到棉質觸感也能這麼保暖！比以前穿過的發熱衣更舒服！」

另外，也有其他網友推薦wiwi和佐丹奴的發熱衣：「推wiwi！真的是穿上去就有感熱熱的，佐丹奴的也不錯，睡覺睡到流汗過，穿起來非常舒適。」

image source:wiwi

2 保暖效果

發熱衣絕對不可或缺的功能，當然就是超重要的保暖啦～否則怎麼在外抵抗刺骨寒風呢？尤其如果發熱衣能輕薄卻提供最舒適的溫度，更是一秒擄獲網友的心！

Dcard就有相關討論：「UQ真的很暖，有分暖的程度，很薄也可以暖和，穿在襯衫或大學T裡面很剛好 ，不會太厚重！」UNIQLO提供三種不同暖度可選，可依據自己的怕寒程度挑選，使用厲害的吸濕發熱黑科技，讓人穿起來倍感溫暖。還有人推薦AVILAS的發熱衣表示：「我超級怕冷，穿這個牌子很暖」。

延伸閱讀：避冬不壁咚！十大熱門禦寒聖品！

image source:AVILAS

3 百搭

現在的發熱衣不單講求保暖，更講求百搭，可以根據不同的搭配需求，選出最時尚穿搭的發熱衣。有網友稱讚UNIQLO的發熱衣，剪裁不過於貼身，內搭、單穿、外穿打造多種造型都很好看，短距出門搭配羽絨背心或外套也合宜。

「這件大概是我穿過最舒服的發熱衣，重點材質很舒服真的很值得購入，也不像內衣外穿。」不用過多的思考就可以暖暖穿出門，正是現代人所追求的優雅懶人哲學。

延伸閱讀：明明穿了發熱衣卻不會暖？日本專家親揭3大最常見的錯誤穿法  

image source:uniqlo

4 具有彈性

發熱衣使用輕薄材質與高彈性布料，讓許多人在冬日活動自如，不僅日常上班、戶外活動如露營、散步，甚至是睡覺也非常舒適。許多網友表示，發熱衣的彈性與輕盈正正迎合了他們的需求。

網友大讚無印良品「彈性好、不易起毛球，保暖表現也極佳」，另外，也有不少UNIQLO派網友提到，「買了發熱衣給第一次穿的家人，先買了幾個色系，很實穿彈性也很好，簡單外套一件襯衫就很溫暖。」另外，也有網友稱讚「WIWI不錯，沒有厚重感又有彈性又保暖」。

image source:uniqlo

5 美觀時尚

有些發熱衣會做高領設計，因為會被看到，美觀時尚顯得更重要，否則買了發熱衣想穿卻百般侷限，根本是徒增煩惱。不僅保暖，還要從領型、版型、圖騰進化等都符合流行趨勢，才有資格被稱為一件優秀的發熱衣～

無論是搭配羽絨背心還是再配上襯衫或洋裝的穿搭，都讓你整個人的時尚感馬上升高一個層次，網友稱讚UNIQLO表示：「高領設計跟肩線的設計都好好看，單穿配個牛仔褲就很好看，好搭又有簡約的時尚感，必須買」，也有不少人提到GU的發熱衣穿起來也非常美觀。

image source:uniqlo

給自己一個溫暖的冬天！網路熱議發熱衣品牌排名

冬天的來臨，讓大家都開始不想出門，只想好好躲在被窩裡，享受暖爐般的溫度。近年各大品牌都爭相推出新版，不但款式和顏色越來越多，材質上有更多進化與突破，讓台灣消費者穿的保暖又舒適，例如發熱衣領導品牌UNIQLO今年推出100%棉質內裏「最舒適發熱衣： HEATTECH 棉質極暖款」，陪伴大家舒適自在度過寒冷冬日。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出「排除抽獎活動文」後，網路討論度最夯的十大發熱衣品牌，這些品牌的發熱衣比兒時的搖籃更軟、比愛人的擁抱更暖，快許給自己一件度過溫暖冬季的夢幻逸品吧！

1 UNIQLO

說到發熱衣，許多網友最先想到的就是UNIQLO！全球熱銷18年、銷售破億件的UNIQLO HEATTECH，源自日本吸濕發熱科技，貼心的3個暖度系列（HEATTECH / 極暖/超級暖）提供更多選擇，除了發熱、高彈性、快乾，還有排汗、抗菌、保濕等11項舒適機能，更推出毛毯、圍巾、手套、暖褲、床墊、枕頭套等，讓你整個冬天溫暖到極致~

UNIQLO發熱衣聲量、口碑都極佳，推薦的網友們都紛紛回購，表示「回購3次在寒冬很保暖，舒適」、「穿起來很輕盈又保暖，蠻特別、價格很可以」。

image source:Uniqlo

2 One Boy

大家是不是都被One Boy洗腦了呢？除了到處都有的廣告看板、KOL推薦外，網路起家的他們迅速進駐百貨，也有許多站台活動宣傳，讓網友很快地認識了他們。

價錢雖然不算平價，不過目前官網活動860元，買一送一要把握機會啊！他們家發熱衣設計非常貼心，男款跟女款在袖口就有不一樣的設計，可以穿出自己的時尚風格。

延伸閱讀：時尚也能很簡單！十大流行平價服飾大對決！

image source:One Boy

3 WIWI

WIWI是從布料到技術堅持全程100%採用MIT工法的台灣品牌，他們家的發熱衣不只提供S-2XL的友善尺寸，更有不同圖案和迪士尼聯名款式，希望消費者不但可以有素色搭配，更能搭出不一樣的風格。

有網友在Dcard上分享「穿WIWI發熱衣去大阪，我朋友穿WIWI去杭州，也說很保暖！」

延伸閱讀：心冷冷沒人取暖？盤點10大取代男友外套的超夯電暖器

image source:WIWI

4 衣芙 EF

在PTT被稱為保暖級霸王的衣芙EF，是小資族群們經濟又實惠的選擇！從網拍起家的他們，發熱衣系列推出多款多色多尺寸，受到不少女性的喜愛。

他們家的發熱衣主打幾乎每件穿上後，體感增加7度，還包含內刷毛材質，價格居然才從199到499而已！完全佛心無誤～

延伸閱讀：再給妳一次機會！冬季美女網購品牌大公開

image source:衣芙 EF官網

5 NET

台灣國民品牌NET，主打親民價格和MIT品質保證，價格從299元-490元不等，以智慧熱能的技術，讓人體散發的水氣轉化成熱能，穿著後舒適保暖。

網友在PTT上稱讚NET近年材質變得更好，笑稱「真的是在做公益」、「今年被推薦買了NET，特暖一件不到五百」。

image source:NET官網


【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月24日至2021年11月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『發熱衣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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發熱衣 保暖

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