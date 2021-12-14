雷伊颱風恐大迴轉逼台 這天起帶來水氣 連中南部都下雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「雷伊」颱風將從菲律賓東方海面，進入南海，強度持續增強，五天內無侵台機率。不過最新各國模式模擬路徑顯示，大多數模式在六、七天後，在南海皆有大迴轉模擬路徑，部分甚至朝台灣方向。至於途中遇強垂直風切及較冷的低層大氣，能否維持颱風強度，則值得懷疑。

吳德榮說，即使一路減弱，其外圍水氣往台灣輸送，仍將影響下周一之後的天氣，甚至為已進入旱季的中南部，帶來降雨的機率。但由於模式運算已久，環境又複雜，故各國模擬的「不確定性」皆很大，應持續觀察。

吳德榮說，今晨北海岸、東北角及宜蘭有局部降雨。截至4：47平地最低溫為苗栗西湖鄉11.9度，新竹峨眉鄉12.4度，雲林虎尾鎮12.5度。其他各地區低溫：北部新北石門區15.5度，南部台南後壁區13.0度，東部花蓮壽豐鄉15.2度。

吳德榮說，今日上午起東北季風減弱，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；氣溫逐漸回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。今日各地區氣溫：北部16至24度，中部13至27度，南部13至28度，東部15至26度。

吳德榮說，明日、周四東北風轉東南風，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。天氣回暖，各地白天舒適微熱，早晚偏涼；明日起中南部清晨易有輻射霧，應注意。

吳德榮說，周五起至下周日晨鋒面掠過、較強冷空氣南下，明顯轉冷，不排除有觸及「大陸冷氣團」標準(氣象局≦14度)的機率。

吳德榮說，周五北部、東半部有局部雨；周六公投日水氣略減，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南皆為晴時多雲的天氣。下周日白天起氣溫漸升，各地中層雲逐漸增多，西半部天氣穩定，東半部有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，下周一「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，局部短暫降雨的機率逐漸提高，尤其山區；冷空氣減弱，氣溫續回升。

吳德榮說，至於下周二、三的天氣，則需視「雷伊」減弱、變性程度，及其與環境的交互作用而定，不確定性很大，應持續觀察。