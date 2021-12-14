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北市交攜萬芳、9m88、辛曉琪 「遇見36°C的冬」開唱

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台北市立交響樂團「遇見36°C的冬」演唱會周末開唱，邀請歌手萬芳、9m88、療傷歌后辛曉琪演出多首膾炙人口經典歌曲。圖／北市交提供
台北市立交響樂團「遇見36°C的冬」演唱會周末開唱，邀請歌手萬芳、9m88、療傷歌后辛曉琪演出多首膾炙人口經典歌曲。圖／北市交提供

北市交響樂團「遇見36°C的冬」演唱會周末開唱。本周六(18 日)晚間於台北流行音樂中心表演廳演出一場跨世代、跨領域的流行交響樂，邀請歌手萬芳、9m88、療傷歌后辛曉琪演唱經典歌曲。

北市交致力推廣多元風格跨界合作的音樂文化。此節目由兩度獲得傳藝金曲奬最佳作曲人及最佳創作獎的資深編曲家李哲藝操刀。序曲以「拜訪春天」演奏曲拉開序幕，藉由迎接疫情的春天來臨，編曲上風格以拉丁舞曲為主，一開場就將演出氛圍帶入最高點。

「遇見36°C的冬」以五大元素作為主軸，寓意著音樂間的交流如同五行相生相息。依序由萬芳唱出你心中的經典「新不了情」、9m88接棒領聽眾進入搖擺的flow「我要你的愛」、接著多首老歌演奏曲輪番上陣，如「甲你攬牢牢」最終以辛曉琪名曲「味道」壓軸，尾聲則以「手牽手」交響編曲版，與觀眾攜手告別2021。

北市交表示，這些經典曲目皆改編為全新交響樂版流行樂，由國內知名作曲家李哲藝重新編寫，並邀亞洲知名鼓手黃子瑜助陣，為經典老歌及流行音樂注入令人耳目一新的質感。

北市 交響樂團 疫情

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