文策院執行績效欠佳 連累明年預算遭砍9000萬

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
立院教委會今審文化部預算，立委質疑文策院明年度預算遭砍近九千萬，文化部長李永得(左)坦承削減經費是因為文策院「預算執行率沒那麼高」，右為文策院董事長丁曉菁。記者陳宛茜／攝影
立院教委會今審文化部預算，立委質疑文策院明年度預算遭砍近九千萬，文化部長李永得(左)坦承削減經費是因為文策院「預算執行率沒那麼高」，右為文策院董事長丁曉菁。記者陳宛茜／攝影

文策院成立邁入第三年，屢遭外界質疑績效差、預算執行率低。立院教委會今審文化部預算，立委質疑文策院明年度預算遭砍近九千萬，文化部長李永得坦承削減經費是因為文策院預算「執行率沒那麼高」 。根據審計部七月發表的審核報告」，文策院去年和前年的主要核心業務如策略研究計畫、文化金融計畫、產業策進計畫及全球市場計畫等，預算執行率確實不高。前年預算執行率介於一成到六成，去年也僅提升至三成到七成，執行績效欠佳。

文化部編列明年文策院預算九億多，較今年預算少了8970萬。立委黃國書質疑是否將影響文策院執行計畫？文化部長李永得表示，文策院核心業務應是投融資而不是補助，加上上一年度「預算執行率沒那麼高」，因此縮減文策院預算。文化部將與國發會協商，針對文創產業推出更大型的投融資計畫。

據審計部七月發表的「109年度中央政府總決算審核報告」，文策院 108 年度主要業務包括策略研究計畫、文化金融計畫、產業策進計畫及全球市場計畫等，執行結果決算數占預算數之比率分別僅 11.12％、17.09％、64.47％及 53.27％，計畫執行績效欠佳。但其獲核撥之政府財源收入仍由 108 年度之 1 億 8879萬餘元遽增至 109 年度之 10 億 7484 萬餘元，「顯示文策院之年度執行績效與其次年度核撥之經費未建立關聯」。而109 年度文策院上開業務計畫之預算執行率仍僅為 62.01％、31.80％、62.95％及 71.99％，「未能發揮督促其提升經營責任之績效評鑑效果」。文化部此次刪減文策院近9千萬預算，符合審計部要求的「年度執行績效與其次年度核撥之經費建立關聯」。

針對文策院預算執行率不高，文策院院長李明哲表示，根據文策院自己的計算方式，去年整體預算執行率超過8成。

文策院 文化部 李永得

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