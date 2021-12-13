VTuber「美美」遭炎上 高嘉瑜批文策院「不懂產業」

立院教育文化委員會今審文化部與所屬單位、行政法人預算。立委高嘉瑜質詢時指出，文策院為了宣傳TCCF內容大會，花了62萬請台灣重要的漫畫IP美美擔任VTuber，卻因不了解VTuber的定義和定位，造成「美美」遭網路炎上、神速下架、成為「負面的行銷例子」，產業和IP形象都受傷。她認為，文策院空有人才和預算，卻「不了解這個產業、也不用心」。

日前文策院為宣傳「TCCF內容創意大會」，邀H.H先生筆下知名圖像IP、療癒系棉花糖女孩「美美」，以「3D VTuber」的形象擔任「2021 TCCF 創意內容大會」特派員，相關影片一公開，便在各VTuber相關社團引發爭議，遭批評「這不是VTuber」、「你們都不懂『美美』的來歷」等。文策院雖火速下架影片，「中之人(V tuber背後的真人直播主)」卻曝光慘遭肉搜。這也是文策院繼三月CCC創作集事件之後，再度於動漫、圖像產業引發爭議。

高嘉瑜指出，這是一次本土優秀IP轉譯成VTuber的失敗過程，造成「中之人」和創作者的兩敗俱傷。她事後要求文策院提出報告說明，發現文策院提供的資料只有四頁PPT簡報，企劃此事前完全未針對VTuber產業作任何評估，分析VTuber和「美美」之間的關聯、社群的受眾和產業生態等。唯一的資料依據是「美美」創作者社群的粉絲人數，沒有任何分析評估。

她表示，文策院執行此一企畫的工作人員，甚至連「中之人」是什麼都不瞭解。在VTuber界，「中之人」不能曝光，此一事件的「中之人」卻遭曝光還被騷擾。此一事件問題出在文策院的疏失與計畫的草率，顯示文策院「事前評估、事後執行都不當」。

文策院董事長丁曉菁表示，此一合作案初衷是好的、同仁的設想是善意的，但執行過程中團隊陷入定義問題，文策院有做緊急處理。文策院院長李明哲則表示，過程中誤用VTuber，未來會避免這種狀況。