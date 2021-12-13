機車族冬天怎穿？過來人推「這2保暖神物」：超級有感

隨著天氣逐漸轉涼，不少機車族都開始煩惱騎車時要「如何保暖」，對此便有一名網友詢問天氣冷時騎車該怎麼穿搭比較暖和不會冷，立刻吸引許多過來人熱烈討論。

原PO在PTT上以「冬天騎車怎麼穿比較保暖」為題發文，表示最近天氣轉冷很有感，已經穿上發熱衣、毛衣和帽T，都把自己包得跟雪人一樣，結果上下班騎車風灌進來還是超冷，便令他相當苦惱的發問「想問問各位騎車族，冬天時該怎麼穿才不會冷？」

此文一出，便引來許多有經驗的網友們紛紛留言，「最外層要防風，包一堆有洞的衣物當然冷」、「外層要防風啦，穿一堆透風的當然冷，然後有戴手套有差」、「絕對要有圍巾或圍脖」、「毛毛外套輕羽絨都沒用，真的要穿防風外套」、「要戴防風手套，手套跟袖口不可以分開」、「戴手套，防風外套的袖口要縮，如果脖子有空隙加一個圍巾」。

此外，最多網友建議冬天騎車一定要穿雨衣以及戴手套，紛紛表示，「雨衣」、「手套，脖圍，大絕是雨衣」、「最外層防風外套，沒有就穿雨衣」、「防風外套，寒流來我會改戴滑雪手套，超暖XD」、「兩件式雨衣最有用」、「戴防風手套，有戴差很多」、「手套和雨衣」、「全罩式雨衣」、「雨衣，裡面還是可以穿美美的大衣，下車雨衣脫掉就好」、「雨衣，防水手套」。