合歡山水晶宮路段又結冰 1天慘摔5車

合歡山入夜至清晨近日低溫，台14甲線武嶺至松雪樓「水晶宮」路段路面結冰，公路單位雖以交通錐警示，警方也加強呼籲，打滑、擦撞事故仍頻傳，光今天就有5起「犁田」自摔，人無礙，但車損得找人將車載下山維修，車主荷包大失血。

公路總局埔里工務段指出，台14甲線合歡山公路31.8K武嶺至32.1K松雪樓路段，因位處背陽側日照不足，易凝霜、結冰、積雪且不易消融被稱為「水晶宮」，常因高山地區氣候濕冷，夜間溫度低，造成該路段鄰山側車道有局部結冰狀況。

本月上旬就因「水晶宮」路段結冰陸續傳出汽、機車打滑擦撞或追撞事故，所幸僅有車損，人均無礙，公路總局為此加強擺放交通錐警示，甚至並派員巡視機動調整警示路段，警方也呼籲用路人減速慢行，但車禍事故仍頻傳。

而光是今天就傳出有多部機車「犁田」連環摔，當地警方表示，今天水晶宮路段共發生5起機車自摔事故，其中4部為普通重機，另1輛為大型重機，初步判斷肇因疑為路面結冰打滑，或未保持安全車距而煞不住才打滑，所幸人員均無礙。

但警方透露，車子打滑因車體或機件受損，有些因有安全疑慮，甚至壞了不能騎，只能找道路救援，但這一趟路可不便宜；據了解，山下車行上山載車下山，運費4500元至6000元不等，再加上維修費用可能要破萬，車主荷包恐大失血。

仁愛警分局提醒民眾，為了自己的安全及荷包著想，非必要避免上午時段行經該路段，近期上山一定要更加謹慎並留意車前路況，除了減速慢行，行車也應避免過度靠近路側行駛，降低打滑狀況發生，行車使用低速檔，且勿重踩煞車油門。