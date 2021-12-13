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為食安、動物福利把關！家樂福嚴選新增雞肉 買再送米酒

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福金蕉伯履歷香蕉、BIO金蕉伯有機香蕉，目前賣場架上皆為有機與可透明溯源產銷履歷香蕉。圖／家樂福提供
家樂福金蕉伯履歷香蕉、BIO金蕉伯有機香蕉，目前賣場架上皆為有機與可透明溯源產銷履歷香蕉。圖／家樂福提供

觀察到台灣消費者對於生鮮的品質要求日益提升，家樂福從2004年即引進法國總公司的嚴選生鮮系統，以「在地風土、食物風味、商品價值、環境永續、食品安全」等5大項目作為嚴選生鮮標準，在蔬果與肉品部分2021年正式與超過260個供應商、小農合作，推出超過127項產品。在歷時超過10年的輔導轉型，今年終於與雞農方立諺、方健祐兩兄弟、大成、卜美共同推出家樂福嚴選雞肉，並簽立合作備忘錄，未來將積極推廣台灣優質古早雞，預計年銷售量提升50%。即日起購買嚴選雞肉即贈送米酒，周三自有品牌日單筆消費自有品牌（包含家樂福嚴選產品）滿599元並以家樂福錢包付款還可享8折優惠。

家樂福嚴選標章與市面上有機、履歷相比較，更強化了風味測試與價格管理，至今在台灣在地已經推出包含豬肉、雞肉、雞蛋、台東米、台南虱目魚、屏東檸檬、愛文芒果等生鮮產品，希望能夠提供消費者用可負擔的價格獲得更好的產品，實現「人人都值得最好的」品牌理念。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示：「家樂福身為食物轉型領導者，我們期待與農友、供應商一起共創高於法規標準的高品質產品，同時又以長期合作的形式穩定提供給消費者可負擔的起的價格，達到農友、供應商、家樂福與消費者四贏的良好通路環境。」

另外，家樂福在行政院農業委員會農糧署指導下，也帶領台灣蕉農加入產銷履歷行列，為蕉農們克服履歷認證所帶來的成本、工作量與稽核等增加問題，提供完善轉型計畫並保障穩定生產收購，去年疫情爆發初期香蕉市場低迷，家樂福更不畏市場壓力提供優於市價10～20%收購價格，造就家樂福現今上架皆為有機與可透明溯源產銷履歷香蕉，提供顧更安全高品質的優質農產品。

近期，家樂福更宣布：「每年保證收購2,000公噸香蕉，提供農民們穩定收益，同時為顧客把關提供透明化可溯源的高品質香蕉」，未來也將持續努力邀請合作的農民們投入全產銷履歷驗證行列。

即日起至12月16日，行政院農業委員會農糧署與家樂福聯手邀請民眾支持台灣在地農業，作伙呷鳳梨釋迦、蓮霧，好釋連蓮一整年。圖／家樂福提供
即日起至12月16日，行政院農業委員會農糧署與家樂福聯手邀請民眾支持台灣在地農業，作伙呷鳳梨釋迦、蓮霧，好釋連蓮一整年。圖／家樂福提供
家樂福嚴選夥伴超過260個、120個品項，連同風味、價值都代客管理。圖／家樂福提供
家樂福嚴選夥伴超過260個、120個品項，連同風味、價值都代客管理。圖／家樂福提供
家樂福企業社會責任總監蘇小真表示，期待與農友及供應商一起共創高品質產品。圖／家樂福提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
家樂福企業社會責任總監蘇小真表示，期待與農友及供應商一起共創高品質產品。圖／家樂福提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

家樂福 履歷 生鮮

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