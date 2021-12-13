快訊

接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家暴法不合時宜漏洞多 朝野籲修法 衛福部給不出時程

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
左為民進黨立委高嘉瑜，右為衛生福利部部長陳時中。圖／擷取自國會頻道
左為民進黨立委高嘉瑜，右為衛生福利部部長陳時中。圖／擷取自國會頻道

日前民進黨立委高嘉瑜成為家暴受害人，上路23年的《家庭暴力防治法》再次受到矚目。立院社會福利及衛生環境委員會今特別對此安排專案報告，朝野立委連番上陣，呼籲應正名為《親密關係及家庭暴力防治法》，並修法與多元社會樣態接軌、准用刑事程序，以周延保護範圍，並且加強保護力道。

民進黨立委洪申翰指出，異性戀婚姻中，如果有一方遭到未同住的姻親家暴，例如被公公婆婆暴力對待，家暴法可以保障。然而，同志婚姻通過後，卻不適用於民法的「姻親」規定，如果遇到同樣事情，卻沒有保障，這是一大漏洞。

高嘉瑜表示，家暴法這個名稱會帶給民眾很多誤解，首先，會以為要同住或有夫妻關係才適用，但現在有很多同居、未同居的情侶之間，都可能發生親密關係暴力、出現恐怖情人，這部分也應該要周全考量，「現行法律實太狹隘。」

國民黨立委葉毓蘭指出，家暴法雖有納入未同居伴侶之間的親密關係暴力，但卻未准用刑事程序，強烈建議應修法補強，予以准用。葉毓蘭也建議，為了去除誤解，應直接正名為《親密關係及家庭暴力防治法》。

衛福部部長陳時中表示，在修法通過前，或許可用行政命令或函釋，讓地方政府社政單位可以先給予上述樣態相關的保護措施和補助。相關修法已經送到行政院，會再積極跟政院及相關部會進行溝通，但目前無法指出明確的修法進程。

家暴 家庭暴力 婚姻

延伸閱讀

林秉樞羈押禁見 友挑這三本書送他解悶

高嘉瑜提修法 呼籲「性別暴力零容忍」

施暴案後開修法記者會 高嘉瑜：我是雙重被害人

洪秀柱：民進黨愛台灣就像林秉樞愛高嘉瑜 愛得要你死

相關新聞

第22號颱風「雷伊」形成 最新路徑、對台影響曝光

中央氣象局15時45分發布颱風形成訊息，第22號颱風雷伊成形，不直接影響台灣。

抗生素「達比黴素注射劑」混入玻璃 遭回收2萬多支

用於治療細菌感染的抗生素「達比黴素注射劑」，因醫院發現該藥品有玻璃碎片混入，因此遭衛福部食藥署要求回收，共回收一批、2萬...

告五人帶路微旅行 神團隊用3支iPhone拍出台北最美風景

11月中正式上線的2021台北旅遊形象影片「走！我們今天去台北玩」不但找來知名樂團告五人擔任主角並撰寫主題曲，更由曾參與過觀傳局、資策會等影像製作的引力創造團隊、曾在instagram上發起「#如何把台灣拍得很厲害」的社群風格導演周伯謙，以及拍攝過知名藝人MV以及知名品牌廣告的攝影師高爾賢共同合作，使用3支iPhone 12 Pro Max拍攝，與台北市政府觀傳局一起將台北的美呈現給觀眾。在稍早釋出的幕後花絮影片中，更可以發現許多「用手機拍」才能做到的有趣拍攝手法，讓看影片的觀眾就像真的跟朋友一起「去台北玩」一樣身歷其境。

家暴法不合時宜漏洞多 朝野籲修法 衛福部給不出時程

日前民進黨立委高嘉瑜成為家暴受害人，上路23年的《家庭暴力防治法》再次受到矚目。立院社會福利及衛生環境委員會今特別對此安...

【青春留鄉41】搶救澎湖沒落工藝 青年返鄉跟著老師傅學修石滬

曾宥輯與馬公高中學妹楊馥慈大學畢業後回到故鄉澎湖，因緣際會在2017年一起參加農委會水保局主辦的大專生洄游農村競賽，與老師傅學習修石滬，接著創立「離島出走 isle.travel」工作室，推動找回逐漸沒落的石滬修建工藝，並發展漁村體驗觀光，吸引青年返鄉，營造永續漁村。...

宏匯廣場加入疫苗接種站 這三天打疫苗送1300元優惠券

又有百貨加入機動疫苗接種站行列，宏匯廣場響應新北市府防疫作業，將於12月17日至12月19日連續三天下午2點至晚間8點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。