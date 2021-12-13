家暴法不合時宜漏洞多 朝野籲修法 衛福部給不出時程

日前民進黨立委高嘉瑜成為家暴受害人，上路23年的《家庭暴力防治法》再次受到矚目。立院社會福利及衛生環境委員會今特別對此安排專案報告，朝野立委連番上陣，呼籲應正名為《親密關係及家庭暴力防治法》，並修法與多元社會樣態接軌、准用刑事程序，以周延保護範圍，並且加強保護力道。

民進黨立委洪申翰指出，異性戀婚姻中，如果有一方遭到未同住的姻親家暴，例如被公公婆婆暴力對待，家暴法可以保障。然而，同志婚姻通過後，卻不適用於民法的「姻親」規定，如果遇到同樣事情，卻沒有保障，這是一大漏洞。

高嘉瑜表示，家暴法這個名稱會帶給民眾很多誤解，首先，會以為要同住或有夫妻關係才適用，但現在有很多同居、未同居的情侶之間，都可能發生親密關係暴力、出現恐怖情人，這部分也應該要周全考量，「現行法律實太狹隘。」

國民黨立委葉毓蘭指出，家暴法雖有納入未同居伴侶之間的親密關係暴力，但卻未准用刑事程序，強烈建議應修法補強，予以准用。葉毓蘭也建議，為了去除誤解，應直接正名為《親密關係及家庭暴力防治法》。

衛福部部長陳時中表示，在修法通過前，或許可用行政命令或函釋，讓地方政府社政單位可以先給予上述樣態相關的保護措施和補助。相關修法已經送到行政院，會再積極跟政院及相關部會進行溝通，但目前無法指出明確的修法進程。