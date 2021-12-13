日本火山浮石 估14日進入嘉義澎湖間海域

海洋委員會監控日本火山浮石漂流動態，新發現已隨洋流漂流到苗栗西湖、雲林麥寮、澎湖、高雄西子灣等處。預估明天雲林麥寮的浮石將移動至嘉義至澎湖間，且可能接近附近沿岸。

日本小笠原群島海底火山今年8月噴發，海委會持續監控火山浮石漂流動態，並每天發布相關訊息，提醒往來船隻注意。

海委會今天發布新聞稿表示，截至今天上午11時止，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到苗栗西湖溪南岸（約32.5平方公尺）、澎湖崎頭後山岸際（約50平方公尺）、澎湖電纜頭沙灘（約300平方公尺）、高雄西子灣南岬頭沙灘（約530平方公尺）、高雄永新灣沙灘（約200平方公尺）等處。

海委會指出，火山浮石也漂至基隆港西一碼頭（約4平方公尺）、宜蘭新城溪口（約300平方公尺）、台東七里橋岸際（約300平方公尺）、台東碇橋海灘（約250平方公尺）等處，提醒相關區域作業船隻注意航行安全。

海委會表示，預估原於台灣東北部海域發現的火山浮石受潮流與東北季風影響，明天會往台灣西北部海域移動，部分浮石可能接近台灣北部基隆至桃園沿岸。

衛星觀測資料回傳發現9日雲林麥寮港外海也有火山浮石，海委會預估，將繼續向南移動至嘉義至澎湖之間海域，部分浮石可能接近附近沿岸。

為掌握日本火山浮石的漂流動態，國家海洋研究院進行洋流數值模擬，海巡署啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控，海洋保育署則適時進行採水檢測。