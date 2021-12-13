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宏匯廣場加入疫苗接種站 這三天打疫苗送1300元優惠券
又有百貨加入機動疫苗接種站行列，宏匯廣場響應新北市府防疫作業，將於12月17日至12月19日連續三天下午2點至晚間8點，在一樓咖啡廊道設置機動疫苗接種站，由新北市新泰綜合醫院執行接種，完成接種再送1,300元十足現抵優惠券，每天限量500份。
宏匯廣場機動疫苗接種站提供年滿18歲以上在台人士(不限本國籍或外國籍)，莫德納疫苗隨到隨打、免預約，需攜帶健保卡、身分證、黃色疫苗接種紀錄卡。由於宏匯廣場鄰近新北產業園區，新北市衛生局呼籲鄰近地區的企業主，提醒員工(不論國籍)為符合明年1月1日起24類場域工作者均需完成2劑施打的規定，務必趕搭末班車完成接種，以免屆時每周都要完成自費篩檢，耗費時間與資源。
宏匯廣場也針對到店施打疫苗者加碼贈送1,300元十足抵用優惠券，也是目前商場加碼最高的機動疫苗接種站，連續三日、每日限量500份，持當日現場施打疫苗小黃卡與健保卡兌領，內含食衣住行育樂美共6種優惠券：7樓美食街100元、9樓VR ZONENEW TAIPEI體驗券2張、4樓adidas 100元、1F美麗庭園化妝品區200元、6樓信歐傢居100元、1樓單車喜客100元；沒有使用門檻、直接現抵購物消費，使用期限至明年1月31日。
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