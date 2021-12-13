抗生素「達比黴素注射劑」混入玻璃 遭回收2萬多支

用於治療細菌感染的抗生素「達比黴素注射劑」，因醫院發現該藥品有玻璃碎片混入，因此遭衛福部食藥署要求回收，共回收一批、2萬7千多支。

永信藥品工業股份有限公司生產的「達比黴素注射劑」主成分為PIPERACILLIN（SODIUM）和TAZOBACTAM（AS SODIUM），主要用於中至嚴重程度的細菌感染。

食藥署藥品組科長洪國登表示，因接獲醫院通報有不良品，食藥署便請廠商進行調查，初步調查沒有其他的不良品，但為求慎重，仍要求將該批產品回收；回收批號TYI4 N005，共2萬7千多支。不過該藥品市占率僅一成多、年用量約一百多萬支，尚有其他同成分的藥品廠牌可以替代。

洪國登表示，食藥署已要求廠商應於12月23日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，後續也將安排查廠，了解為何有玻璃異物混入的問題。另請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。