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兒童住院陪病擬放寬至2人 郵輪復航旅客須採檢

中央社 / 台北13日電

COVID-19疫情平穩，指揮中心今天表示，郵輪若復航，旅客登輪前與下船前都須採檢，全員也須完整接種疫苗；另也研議12歲以下或特殊個案住院，陪病人數擬放寬至2人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國疫情警戒標準自12月14至27日仍維持第2級，現行防疫規定大致上維持不變。

據聯合報報導，有醫院禁止兒童加護病房探視，患重症的小朋友哭著找媽媽，嚴重犧牲心理健康，醫師呼籲放寬完整接種家長陪探病規定。

對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前並未禁止加護病房探病，而醫院住院陪病限1人，但有小朋友希望同時見到父母或其他家長，故將研議12歲以下或特殊個案，擬多開放1個陪病名額。

媒體提問，先前郵輪受本土疫情影響停航，將於明年1月復航，指揮中心發言人莊人祥說，目前交通部與郵輪業者提報的防疫計畫規定相當多，並做了完善規劃，日前已開會討論。

莊人祥表示，除了交通部專案外，指揮中心希望旅客登輪前提供COVID-19檢驗陰性報告，並於旅客下船前自費PCR採檢，陰性才能返回社區；而所有郵輪工作人員與旅客也須完整接種COVID-19疫苗滿14天，若要符合規定，可能要等到明年元旦後才能復航。

媒體問及簡訊實聯制規定能否放寬，莊人祥表示，實聯制可協助本土或境外移入個案疫調，釐清接觸者，是目前整體疫調不可或缺的一部分，故暫時不會放寬。

此外，指揮中心指揮官陳時中先前提及，春節專案後將朝降級方向走，莊人祥說，春節期間返台人潮多，檢疫量能較不足，故不可能降級，而春節專案後則要視本土與國際疫情，以及新變異株Omicron情況再行規劃。

春節專案後可望降級，媒體追問，目前邊境嚴管，商務旅客是否有望先開放，放寬相關檢疫或入境措施。

莊人祥表示，商務旅客開放也是春節專案之後才會考慮，商務旅客的確可能比一般旅客先考慮開放，但與降級是不同的考量。

莊人祥指出，未來疫情警戒標準若降為第1級，仍要維持防疫新生活運動，重要場合還是要戴口罩，簡訊實聯制可能還是要維持。

疫情 莊人祥

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