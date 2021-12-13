不能出國只好露營 合法營地卻僅10%

不能出國導致國內露營風氣成長4成左右，但符合相關法令的的露營地卻僅10%！民進黨立委李昆澤13日於交通部委員會上呼籲針對有稅籍登記與地質敏感的露營區優先清查。此外，除了徹查違法事宜，國民黨立委曾銘宗也指出，旅遊意外頻傳，後續理賠究責困難，呼籲落實不論業者過失與否，均申請保險給付的規範。

營地僅10%合格

針對國內露營遊憩風氣盛行，李昆澤表示，因為疫情無法到國外旅遊，2020年後約有50萬人轉身投入露營，每年人數已累積超過300萬人次。他說，「露營的人次愈來愈多，成長了約四成。」他提到去到國小露營，人滿為患、帳篷比肩而立，「甚至連學校空間都出租給遊客，出現教室裡登帳篷的狀況」，都顯見露營成長快速。

李昆澤首先提出露營要保障環境永續，並符合三項原則，「保障合法且環境友善的業者」、「輔導違法情節輕微且的業者」、「嚴格禁止並取締破壞環境生態或危及遊客生命財產安全的業者」。

話鋒一轉，他提到目前露營地總數共1687處，但僅174處符合相關法規，約僅10.3%，另有661處違反法規，而有665處仍在營業待清查的狀態。他呼籲，交通部可以優先清查有稅籍登記的露營地。此外，有230處露營地位於順向坡地帶或者曾發生過土石坍塌意外，也要列入優先清查的名單。

強制投保義務

曾銘宗則指出，「最近旅遊活動意外頻傳，後續責任釐清與理賠事宜曠日廢時，常常發生爭議，導致旅客與親屬未能獲得相當保障。」他呼籲，參考強制汽車保險的精神，改由旅行業、水域活動相關業者投保，而非過去旅客投保的規定。若發生意外事故導致遊客死亡或傷害，無論顧客有無過失，均能請求相關保險給付，以維護旅客或親屬的權益。

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