快訊

第22號颱風「雷伊」生成 最新路徑、對台影響曝光

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以「護理師男友身分」接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不能出國只好露營 合法營地卻僅10%

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

不能出國導致國內露營風氣成長4成左右，但符合相關法令的的露營地卻僅10%！民進黨立委李昆澤13日於交通部委員會上呼籲針對有稅籍登記與地質敏感的露營區優先清查。此外，除了徹查違法事宜，國民黨立委曾銘宗也指出，旅遊意外頻傳，後續理賠究責困難，呼籲落實不論業者過失與否，均申請保險給付的規範。

營地僅10%合格

針對國內露營遊憩風氣盛行，李昆澤表示，因為疫情無法到國外旅遊，2020年後約有50萬人轉身投入露營，每年人數已累積超過300萬人次。他說，「露營的人次愈來愈多，成長了約四成。」他提到去到國小露營，人滿為患、帳篷比肩而立，「甚至連學校空間都出租給遊客，出現教室裡登帳篷的狀況」，都顯見露營成長快速。

李昆澤首先提出露營要保障環境永續，並符合三項原則，「保障合法且環境友善的業者」、「輔導違法情節輕微且的業者」、「嚴格禁止並取締破壞環境生態或危及遊客生命財產安全的業者」。

話鋒一轉，他提到目前露營地總數共1687處，但僅174處符合相關法規，約僅10.3%，另有661處違反法規，而有665處仍在營業待清查的狀態。他呼籲，交通部可以優先清查有稅籍登記的露營地。此外，有230處露營地位於順向坡地帶或者曾發生過土石坍塌意外，也要列入優先清查的名單。

強制投保義務

曾銘宗則指出，「最近旅遊活動意外頻傳，後續責任釐清與理賠事宜曠日廢時，常常發生爭議，導致旅客與親屬未能獲得相當保障。」他呼籲，參考強制汽車保險的精神，改由旅行業、水域活動相關業者投保，而非過去旅客投保的規定。若發生意外事故導致遊客死亡或傷害，無論顧客有無過失，均能請求相關保險給付，以維護旅客或親屬的權益。

【更多精采內容，詳見

露營區 保險

延伸閱讀

逾九成露營區非法 王國材：修法上路前先輔導

藍營嘉義辦公投說明會 立委曾銘宗批民進黨「博歹筊」

立委指「審計部認定的亂花錢」陳吉仲：不能接受

林錫耀稱民進黨沒養網軍 曾銘宗：有無問賴清德就清楚

相關新聞

第22號颱風雷伊形成 最新路徑、對台影響曝光

中央氣象局15時45分發布颱風形成訊息，第22號颱風雷伊成形，不直接影響台灣。

不停駛了 阿羅哈客運北高、北嘉2路線明續駛

因為疫情關係，重創客運業，原本阿羅哈客運台北高雄、台北嘉義兩條路線，經營到12月13日止，經交通部公路總局長官12月5日...

直擊華燈初上／沒落的台灣銀座 媽媽桑的時代變局

2021年11月26日，Netflix台劇《華燈初上》上線，特殊題材、緊湊情節引發兩岸觀影熱潮。

不在山裡就在往山的路上 他們翻山越嶺捍衛山林

台灣的山脈面積占全島70%，是全球高山密度最高的島嶼，超過3,000公尺的高山多達268座，是同為多山島嶼日本的26倍，紐西蘭的13倍。其中3,952公尺的第一高峰「玉山」，位於玉山國家公園

住海邊的都管很寬 墾丁、南方四島的守護者

墾丁是台灣最早成立的國家公園（以下簡稱墾丁），總面積約3.2萬公頃，海陸比約1:1，範圍橫跨三個海域，每年遊客人數為全台國家公園之冠

醫院院長陳穆寬被爆性騷擾女護理師 彰基：爆料者居心叵測

鏡週刊報導彰化基督教醫院院長陳穆寬惡整、霸凌院內多位名醫，造成出走潮，還被被離職人員投訴會在開刀房對女護理師毛手毛腳、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。