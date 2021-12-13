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睡前「放手機在床頭充電」易罹癌？醫曝數據：25年都沒變

聯合新聞網 / 綜合報導
有不少人習慣在睡前滑手機後，就把手機放在枕邊入睡。 圖／ingimage
有不少人習慣在睡前滑手機後，就把手機放在枕邊入睡。 圖／ingimage

現代人幾乎人手一支手機外，生活中的種種事情更是離不開手機，也有不少人會習慣在睡前滑手機後，就把手機放在枕邊入睡。此舉引起一些人擔憂，怕手機的電磁波影響身體健康，進而引發癌症，對此，家醫科醫師洪暐傑就出面解密真相。

日前在節目《醫師好辣》來賓王俐人分享，她睡覺前會在手機跟枕頭中間放一個枕頭，希望能隔離一下，而另一位來賓圓圓也透露自己睡前都會追劇，後來都看到睡著，手機就這樣放在枕頭邊，便擔心這樣是否會受到電磁波影響。

對此，洪暐傑醫師也解答，曾經確實有相關單位提醒大家注意手機電磁波可能會造成身體的狀況，但後來這個狀況已被推翻，因為從智慧型手機問世後的25年來，所有各國的腦癌比例都沒有增加。他補充道，各國也去分析腦癌的人，研究發現使用手機並沒有跟腦癌有直接關係，更有醫師表示手機的電磁波遠不及高壓電或是醫學檢查的放射光線，民眾無需過度擔憂。

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