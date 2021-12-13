不停駛了 阿羅哈客運北高、北嘉2路線明續駛

因為疫情關係，重創客運業，原本阿羅哈客運台北高雄、台北嘉義兩條路線，經營到12月13日止，經交通部公路總局長官12月5日至阿羅哈客運台北辦公室拜會，並以道德勸說，希望阿羅哈客運能顧及乘客權益，持續經營下去，公務部門會全力給予協助。

阿羅哈客運表示，原本兩路線規劃營運到今日晚間11時最後一班車，但公司110年12月10日臨時董事會決議通過，繼續以國道客運最高服務品質，無縫接軌提供長途乘客南來北往優質運輸服務，110年12月3日冒然宣布停業，造成乘客不便與困擾，請旅客見諒。

阿羅哈客運表示，謝謝許多乘客的留言與鼓勵，即便在宣布停業後仍持續力挺阿羅哈，深受感動與感激，這也是公司得以繼續經營的動力，非常感謝所有搭乘阿羅哈的乘客，同時也感謝交通部公路總局各級長官體諒允以協助。

阿羅哈客運表示，會調整營運策略抵抗疫情，持續邁步向前，歡迎各位乘客能再一次搭乘阿羅哈客運。