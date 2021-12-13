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逾九成露營區非法 王國材：修法上路前先輔導

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
交通部長王國材（左）與觀光局局長張錫聰（右），上午出席立法院交通委員會審查「發展觀光條例部分條文修正草案」。記者黃義書／攝影
交通部長王國材（左）與觀光局局長張錫聰（右），上午出席立法院交通委員會審查「發展觀光條例部分條文修正草案」。記者黃義書／攝影

全台近兩千個露營區九成多不合法，七成又在農牧用地，交通部擬修正「發展觀光條例」，民進黨立委陳明文等人今天指出，目前只有百餘間合法，其餘都是非法，面對非法要如何處理、開罰？且若一公頃以下場地合法，但只能使用十分之一，法令要真正讓人遵從，交通部長王國材回應，修法上路前會先輔導，至於一公頃以下問題會再討論研議。

立法院交通委員會今天審查「發展觀光條例部分條文修正草案」，討論露營場的法制化問題，王國材列席備詢。

陳明文指出，行政院認為是亂象要有人管，但看起來現階段無法可管，交通部希望放在觀光條例內，但九成多非法該怎麼辦？王國材說，目前一公頃以下鬆綁，修法前會先輔導，以農地來說，農委會希望維持農地農用，大的農地要維持，因此一公頃內有十分之一能施作淋浴及衛浴設備。

陳明文指出，一公頃只有300坪可用，剩下兩千多坪都不能用，不可能，到底要給露營區域多少？空曠空間要多少？法令才能有效，否則仍將有近七成違法。王國材說，會再討論修法問題。

民進黨立委李昆澤指出，露營地管理涉及中央、地方等單位，要求觀光局優先清查有稅籍資料及地質敏感區。交通部觀光局長張錫聰則說，會請各地方持續辦理露營場清查。

民進黨立委劉櫂豪說，修法要安全、不能對環境造成衝擊，要讓業者有明確法令遵循，比如最小面積、強度要到哪裡等？期程又是如何？交通部次長陳彥伯指出，目前爭議的是強度部分，會在明年1月前會完成。

露營區 交通部長 王國材

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